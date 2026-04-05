Dengue: MSP emite recomendaciones para viajeros que retornan a Uruguay

Medidas de prevención en el hogar

Además del uso de repelente, al arribar a la vivienda se recomienda realizar una inspección minuciosa del hogar y el jardín. El MSP sugiere revisar, vaciar y limpiar todos aquellos recipientes que hayan acumulado agua de lluvia durante la ausencia de los dueños (como baldes, neumáticos viejos, bebederos de mascotas o floreros). Eliminar estos potenciales criaderos del mosquito es la estrategia más efectiva para evitar la reproducción del insecto.

Síntomas de alerta

La cartera sanitaria exhorta a la población a estar atenta a la aparición de ciertos síntomas, especialmente dentro de los 15 días posteriores al viaje. Ante la presencia de cualquiera de las siguientes señales, se debe consultar a un profesional de la salud de inmediato y notificar al médico sobre el antecedente del viaje:

Fiebre (generalmente con una duración de hasta 7 días).

Dolor de cabeza intenso.

Dolor retroocular (detrás de los ojos).

Dolores musculares y/o articulares.

Erupción cutánea (manchas en la piel).

Ropa y barreras físicas

El MSP recomienda el uso de ropa clara que cubra brazos y piernas, así como la instalación de mosquiteros en puertas y ventanas. En el caso de bebés, se sugiere proteger cunas y cochecitos con telas mosquiteras .

En caso de presentar fiebre o los síntomas descritos, se aconseja no deambular por el barrio o el trabajo para evitar ser picado por mosquitos locales. Lo indicado es permanecer en el domicilio (aislamiento preventivo) y contactar al prestador de salud para evitar la propagación en la comunidad.