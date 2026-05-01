En el marco del 215° aniversario de la Batalla de Las Piedras la ciudad homónima vivirá durante mayo una intensa agenda de actividades por la 115ª edición de las tradicionales Fiestas Mayas. Habrá propuestas culturales, educativas y comunitarias que involucran a toda la ciudad y zonas vecinas.
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Las Piedras celebra los 215 años de la histórica batalla y lanza la edición 2026 de las Fiestas Mayas
La celebración central, se desarrollará el 18 de mayo, con el clásico desfile policial, militar y de caballería gaucha por el Bulevar del Bicentenario y cierre con espectáculos musicales.