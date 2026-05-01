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Fiestas Mayas |

celebración

Las Piedras celebra los 215 años de la histórica batalla y lanza la edición 2026 de las Fiestas Mayas

La celebración central, se desarrollará el 18 de mayo, con el clásico desfile policial, militar y de caballería gaucha por el Bulevar del Bicentenario y cierre con espectáculos musicales.

Lanzamiento de las Fiestas Mayas.

Lanzamiento de las Fiestas Mayas.

 Intendencia de Canelones
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En el marco del 215° aniversario de la Batalla de Las Piedras la ciudad homónima vivirá durante mayo una intensa agenda de actividades por la 115ª edición de las tradicionales Fiestas Mayas. Habrá propuestas culturales, educativas y comunitarias que involucran a toda la ciudad y zonas vecinas.

Milton Núñez, presidente del Comité Patriótico de Las Piedras, subrayó el carácter colectivo de la organización. “Acá está involucrada la enseñanza, los clubes deportivos, las comisiones vecinales. Las Piedras se viste de fiesta todo el mes de mayo”, dijo, al tiempo que valoró el trabajo honorario del equipo: “somos más de 30 vecinos que le dedicamos muchas horas durante todo el año para organizar este tipo de actividades”.

Hizo énfasis en la celebración central, el 18 de mayo, con el clásico desfile policial, militar y de caballería gaucha por el Bulevar del Bicentenario y cierre con espectáculos musicales. En esta línea, invitó a la comunidad a participar de los festejos.

El programa incluye además una vigilia el 17 de mayo, presentaciones de la Orquesta Sinfónica, charlas temáticas y múltiples actividades barriales. Sin embargo, el desfile y los actos del 18 continúan siendo el punto más esperado por la comunidad.

Por su parte, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, destacó el valor histórico y social de estas celebraciones. “Tenemos dos fechas muy emblemáticas que nos vinculan a la gesta artiguista: el 18 de mayo en Las Piedras y el 19 de junio en Sauce. Son instancias que involucran a toda la ciudadanía, desde los más chicos hasta sus familias”, indicó.

La actividad contó también con la presencia del Ministro de Turismo, Pablo Menoni, la concejala del Municipio de Las Piedras Mirta Correa, autoridades locales, departamentales y nacionales, así como de la Fuerza Aérea Uruguaya.

Con una programación diversa, un fuerte compromiso comunitario y el peso de la tradición histórica, Las Piedras se encamina a vivir un nuevo mayo cargado de identidad y participación ciudadana, consolidando al 18 de mayo como una de las fechas más significativas del calendario nacional y reafirmando el legado artiguista en las nuevas generaciones.

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