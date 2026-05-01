Las Piedras celebra los 215 años de la histórica batalla y lanza la edición 2026 de las Fiestas Mayas

El programa incluye además una vigilia el 17 de mayo, presentaciones de la Orquesta Sinfónica, charlas temáticas y múltiples actividades barriales. Sin embargo, el desfile y los actos del 18 continúan siendo el punto más esperado por la comunidad.

Por su parte, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, destacó el valor histórico y social de estas celebraciones. “Tenemos dos fechas muy emblemáticas que nos vinculan a la gesta artiguista: el 18 de mayo en Las Piedras y el 19 de junio en Sauce. Son instancias que involucran a toda la ciudadanía, desde los más chicos hasta sus familias”, indicó.

La actividad contó también con la presencia del Ministro de Turismo, Pablo Menoni, la concejala del Municipio de Las Piedras Mirta Correa, autoridades locales, departamentales y nacionales, así como de la Fuerza Aérea Uruguaya.

Con una programación diversa, un fuerte compromiso comunitario y el peso de la tradición histórica, Las Piedras se encamina a vivir un nuevo mayo cargado de identidad y participación ciudadana, consolidando al 18 de mayo como una de las fechas más significativas del calendario nacional y reafirmando el legado artiguista en las nuevas generaciones.