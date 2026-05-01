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Maldonado |

medicina

ASSE descentraliza la formación de médicos en Maldonado

La propuesta fortalece la formación académica de los profesionales de la salud en el interior del país, con énfasis en áreas críticas del sistema sanitario.

Presentan plan en Maldonado.

Presentan plan en Maldonado.

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El Programa de Descentralización Estratégica, una iniciativa conjunta entre la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Facultad de Medicina, formará a 17 profesionales en varias áreas médicas. Para ello, se destinarán unas 300 horas semanales a la docencia, en Maldonado, uno de los cuatro departamentos con mayor cantidad de usuarios del prestador público.

Se trata de “la verdadera descentralización: la que permite que los profesionales se formen y trabajen en sus territorios", dijo la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, en la presentación del programa realizada en el Centro Universitario Regional del Este (CURE).

La propuesta fortalece la formación académica de los profesionales de la salud en el interior del país, con énfasis en áreas críticas del sistema sanitario.

Además, se propone mejorar la calidad asistencial y contribuir a reducir inequidades en el acceso a la salud. Lustemberg consideró que la posibilidad de que los profesionales se formen y trabajen en sus territorios genera redes de apoyo y mejora la resolución de casos complejos.

Para el presidente de ASSE, Álvaro Danza, el programa representa “un paso potente” dentro de una estrategia más amplia de fortalecimiento de los recursos humanos en salud, vinculada al histórico programa de Unidades Docentes Asistenciales (UDAS).

Danza dijo: "En el interior del país tenemos dificultades para tener profesionales capacitados”, por eso, agradeció la tarea descentralizadora que realiza la Facultad de Medicina que, a su entender, necesita de “un empujón más”.

El Programa procura “potenciar la alianza estratégica” entre ASSE y ese centro de estudios, a la vez que pretende consolidad al prestador público como una plataforma formativa de alcance nacional.

Nuevos profesionales

La iniciativa descentraliza la formación de grado, en especial los tramos finales de la carrera de Doctor en Medicina, y de posgrado, con énfasis en especialidades consideradas críticas para el Sistema Nacional Integrado de Salud. Para ello, ASSE destinará una inversión de $ 15 millones en Maldonado, que permitirá la incorporación de 17 profesionales en áreas como Medicina Familiar y Comunitaria, Pediatría, Ginecología, Medicina Interna, Cirugía General, Urología y Nefrología, además de la ampliación de horas docentes en otras especialidades.

Estas acciones implicarán la asignación de 300 horas semanales de trabajo docente-asistencial en ese departamento, lo cual beneficiará a una población de más de 72.000 usuarios de ASSE.

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