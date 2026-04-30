Flotilla: PCU condenó secuestro de activistas por Israel y reclamó atención al gobierno

Secuestro viola el derecho

Para el PCU “la interceptación en aguas internacionales y el secuestro de personas comprometidas con causas humanitarias violan el derecho internacional y la protección de los derechos fundamentales”.

Los comunistas exigen a Israel que “respete los derechos humanos de todas las personas involucradas, garantice su integridad física y su vida y reclamamos su inmediata liberación”.

“Hacemos un llamado a condenar este tipo de acciones, en defensa del derecho internacional y de los principios humanitarios, de la paz y el respeto a la dignidad humana”, sostiene más adelante.

“Pedimos al gobierno uruguayo que continúe con los esfuerzos para conocer la situación de nuestros compatriotas y que agote todas las instancias para lograr su liberación”, concluye el PCU.

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Israel intercepta

La Marina israelí interceptó embarcaciones en aguas internacionales, interrumpió comunicaciones, incluidos canales de socorro, y secuestró de manera agresiva a civiles.

Una declaración Global Sumud Flotilla (GSF) indica que las acciones que Israel emprendió en la noche del miércoles "suponen una escalada peligrosa y sin precedentes: el secuestro de civiles en medio del Mediterráneo, a más de 600 millas de Gaza, ante la mirada del mundo entero", consta en una declaración publicada por GSF en la red social Telegram.

La flotilla zarpó el 15 de abril desde la ciudad española de Barcelona y su misión es romper el bloqueo marítimo israelí para entregar ayuda a los palestinos de la Franja de Gaza, sumergidos en una grave crisis humanitaria.