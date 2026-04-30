Flotilla: PCU condenó secuestro de activistas por Israel y reclamó atención al gobierno

El Partido Comunista (PCU) condena el secuestro por parte de Israel de integrantes de la flotilla Global Sumud, entre ellos al menos dos uruguayos, y exige su liberación. Reclama al gobierno que continúe con los esfuerzos para conocer la situación de los compatriotas detenidos.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
“Hacemos un llamado a condenar este tipo de acciones, en defensa del derecho internacional y de los principios humanitarios, de la paz y el respeto a la dignidad humana”, indica.
Señala que “estas acciones repetidas por las Fuerzas Armadas israelíes contra civiles en misiones humanitarias atentan contra los derechos humanos y deben ser rechazadas por la comunidad internacional”.
Secuestro viola el derecho
Para el PCU “la interceptación en aguas internacionales y el secuestro de personas comprometidas con causas humanitarias violan el derecho internacional y la protección de los derechos fundamentales”.
Los comunistas exigen a Israel que “respete los derechos humanos de todas las personas involucradas, garantice su integridad física y su vida y reclamamos su inmediata liberación”.
“Hacemos un llamado a condenar este tipo de acciones, en defensa del derecho internacional y de los principios humanitarios, de la paz y el respeto a la dignidad humana”, sostiene más adelante.
“Pedimos al gobierno uruguayo que continúe con los esfuerzos para conocer la situación de nuestros compatriotas y que agote todas las instancias para lograr su liberación”, concluye el PCU.
Israel intercepta
La Marina israelí interceptó embarcaciones en aguas internacionales, interrumpió comunicaciones, incluidos canales de socorro, y secuestró de manera agresiva a civiles.
Una declaración Global Sumud Flotilla (GSF) indica que las acciones que Israel emprendió en la noche del miércoles "suponen una escalada peligrosa y sin precedentes: el secuestro de civiles en medio del Mediterráneo, a más de 600 millas de Gaza, ante la mirada del mundo entero", consta en una declaración publicada por GSF en la red social Telegram.
La flotilla zarpó el 15 de abril desde la ciudad española de Barcelona y su misión es romper el bloqueo marítimo israelí para entregar ayuda a los palestinos de la Franja de Gaza, sumergidos en una grave crisis humanitaria.