Indulto en Italia: se abre nueva puerta para investigar la muerte de dos abogados y la desaparición de una mujer

Minetti es la actual pareja del empresario Giuseppe Cipriani, propietario y desarrollador del “Complejo Cipriani” que, con una inversión estimada en 700 millones de dólares, se levanta donde antes estaba el hotel San Rafael.

La “razón humanitaria” esgrimida por la Presidencia italiana para otorgar el indulto se vincula a un niño uruguayo adoptado por esta pareja en febrero de 2023. La decisión de Mattarella clausuró una condena de casi 4 años de prisión que la mujer debía de cumplir en su país.

Pero una investigación del periodista Thomas Mackinson, publicada en el diario Il Fatto Quotidiano entre el viernes y el lunes pasado, revelaron, no solo varias irregularidades en el proceso de adopción, sino que además provocaron una crisis política y judicial que la Fiscalía italiana ordenó investigar.

El trabajo de Mackinson reveló dos datos que provocaron conmoción en Maldonado. Mercedes Nieto, quien, junto a su esposo, murió hace dos años en un misterioso incendio ocurrido en su rancho de Garzón, fue una de las abogadas designadas por la Justicia como defensora de la familia biológica del niño en el proceso de adopción.

El periodista también reveló que la madre biológica del niño está desaparecida desde febrero pasado, según una alerta de búsqueda emitida por el Ministerio del Interior en abril de este año. La mujer contaba con un antecedente por tentativa de homicidio cuando era menor y otro por hurto en 2019, y tenía graves problemas de adicciones, estaba en situación de indigencia. En tanto, el padre biológico se encuentra en la cárcel también por un delito de homicidio.

Pero, además, y lo que provocó la crisis en el gobierno de Meloni, Mackinson reveló que el indulto presidencial se otorgó con información falsa y que el proceso de adopción en Uruguay podría ser irregular. “Las falsedades contenidas en la solicitud de indulto de Minetti, tanto en lo que respecta a su vida en Uruguay (donde, como reveló nuestro periódico, dirigía una red de prostitutas muy jóvenes con su socio Giuseppe Cipriani) como a su relación con su hijo adoptivo enfermo, que era crucial para la concesión del indulto. Algo falló aquí: en la etapa de investigación para otorgar el indulto, de hecho, deberían haber salido a la luz”, dice el periodista.

¿Quién debía llevar a cabo estas investigaciones? El periodista explica: “El viceministro de Justicia, Francesco Paolo Sisto, el primer funcionario del gobierno en pronunciarse sobre el asunto, culpó a la Fiscalía General: «No contamos con una policía judicial a nuestra disposición; no podemos realizar investigaciones de este tipo», declaró. Esta postura fue reiterada posteriormente por la primera ministra Giorgia Meloni en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Formalmente, es cierto: la investigación corresponde a la autoridad judicial, es decir, a la Fiscalía General si el condenado está en libertad, o al juez de Instrucción si está encarcelado. Una vez concluidas las investigaciones, la Fiscalía General remite la solicitud al ministerio con su dictamen; el Ministerio, a su vez, la remite al presidente del Estado, quien toma la decisión final. En el caso de Minetti, ambos dictámenes fueron favorables”.

Mackinson agrega: “Aún si lo hubiera querido, la Fiscalía no podía realizar investigaciones adicionales, ya que el Gobierno no lo había solicitado. La situación, por lo tanto, se invierte con respecto a la versión de Sisto: es el Ministerio quien debería haber solicitado la verificación de la información reportada en la solicitud de indulto, delegando investigaciones exhaustivas a la Fiscalía. Y, en efecto, ahora que el escándalo ha estallado, Milán ha recibido plenos poderes: «Hemos recibido una amplia autorización del Ministerio para llevar a cabo todas las investigaciones necesarias. Investigaremos los datos que antes no se habían revelado y los analizaremos minuciosamente con todas las herramientas a nuestro alcance». Sin embargo, mientras tanto, el daño ya está hecho”.

Un proceso de adopción irregular

Seguramente todos acordaremos con que, en principio, el niño está muchísimo mejor y más cuidado con sus padres adoptivos que con los biológicos. Es lo que generalmente ocurre con las adopciones. Sin embargo, este caso tiene otras singularidades. Hay datos que omitiremos para preservar al menor. Cómo Cipriani y su pareja llegaron a él es algo que todavía no está en nuestro conocimiento. Aunque varias fuentes han informado que el empresario italiano tenía por costumbre invitar a niños alojados en el INAU a pasar un día de domingo en su chacra “Gin Tonic” de La Barra.

El niño del caso padece una severa patología cardíaca y tal vez ello conmovió al matrimonio. La solicitud de adopción establece que “el niño fue abandonado al nacer”, pero la Justicia de Maldonado tiene una versión diferente. El niño nació a mediados del 2017 y a principios del 2018 el INAU dispuso una internación temporal ya que, “por su situación de indigencia”, la madre no podía hacerse cargo del menor. En tanto, el padre estaba en un establecimiento carcelario.

Entonces, la jueza Mariela Tejera había dispuesto “reconstruir el vínculo entre madre e hijo”. En diciembre del 2020, y atendiendo a lo expresado por el niño, la magistrada otorgó “una licencia” para que el menor abandonara el INAU y pasara a residir en la chacra junto al matrimonio que ya había iniciado el trámite de adopción.

Según consta en el expediente, en enero del 2021, la Dirección departamental del INAU había presentado un recurso de amparo para oponerse al proceso de adopción que fue denegado por la jueza Tejera. Pero luego el INAU dio el visto bueno para que el matrimonio pudiera inscribir al niño en un centro educativo y también contratar una mutualista o seguro médico de su elección.

Las abogadas designadas por la Justicia fueron: Yuria Troche, para defender al niño, y Mercedes Nieto, para hacer lo propio con la familia biológica.

Finalmente en febrero del 2023 se clausuró el caso con una sentencia a favor del matrimonio Cipriani-Minetti con “separación definitiva y pérdida de la patria potestad” de los padres biológicos.

El periodista del Il Fatto Quotidiano informa que Minetti ya había llevado al niño uruguayo a Estados Unidos en 2021 para una delicada intervención quirúrgica en el Boston Children's Hospital, tras dos opiniones divergentes del Hospital San Raffaele de Milán y del Hospital de Padua (aunque este último especifica que nunca trató al niño). Por este motivo, según se informa, el niño fue operado en Estados Unidos. La petición firmada por los abogados de Minetti subraya que la cirugía de Boston no fue efectiva.

Cómo salió ese niño de Uruguay sin que estuviera decretada la adopción y con una madre biológica viva aún en ejercicio de la patria potestad es algo que nadie ha explicado. Tampoco cómo ingresó a EEUU, aunque para este último caso el investigador sugiere una explicación: “Está probado que Cipriani era amigo de Jeffrey Epstein, con quien tenía un negocio en común en Londres. Es probable que hayan usado su avión privado y sus vínculos políticos para ingresar a territorio estadounidense”.

El martes pasado, la Fiscalía italiana comunicó que ha dado la orden a la Policía y a Interpol para que se investiguen tanto en Italia como en Uruguay todos los detalles de este caso.

Sobre la madre biológica y la madre adoptante

La madre biológica del niño tenía 29 años a mediados de febrero pasado, cuando fue vista por última vez en la zona de Maldonado Nuevo, donde residía. Desde entonces no hay rastros de ella. El Ministerio del Interior emitió una solicitud de ayuda para dar con su paradero el 14 de abril pasado. La mujer tenía un antecedente con condena por tentativa de homicidio cuando aún era menor y otro del 2019 por el delito de hurto, siendo remitida a prisión por 4 meses.

En tanto, la madre adoptante nació en Rímini en 1985, hija de un organizador de eventos y de una profesora de danza inglesa. Se graduó en el Liceo Clásico Estatal 'Giulio Cesare' en su ciudad natal, y luego se trasladó a Bolonia para estudiar Biología. Tras un año de estudios, cambia de carrera y se inscribe en la Facultad de Higiene Dental de la Universidad Vita-Salute San Raffaele de Milán, donde se gradúa. Durante este período se mantiene trabajando como azafata en ferias y eventos. En 2007, mientras aún estudia, debuta en televisión como asistente en un programa cómico. Hasta el 2009 permanece vinculada a la TV, cuando concluye sus estudios con una licenciatura magistral en Ciencias de las Profesiones Sanitarias Técnico-asistenciales.

La web de la BBC informa que “en el 2009 trató a Berlusconi después de que éste fuera agredido físicamente en un mitin en Milán. Al año siguiente, el entonces primer ministro la propuso como candidata a consejera regional en Lombardía por su partido, el Pueblo de la Libertad (PDL). Poco después, Berlusconi envió a Minetti a una comisaría de Milán para recoger a una adolescente llamada Karima El Mahroug, que había sido arrestada bajo sospecha de robo. La joven fue puesta en libertad después de que Berlusconi llamara para afirmar que era la sobrina del presidente egipcio. De hecho, la chica era marroquí, más conocida como Ruby, y trabajaba como artista y bailarina en las fiestas que se celebraban en su villa cerca de Milán, a donde la llevaron por primera vez cuando tenía 17 años.

En 2013, Berlusconi fue declarado culpable de pagar por sexo con "Ruby", quien siempre lo negó, y la sentencia fue posteriormente anulada en apelación. Pero, al mes siguiente, la propia Minetti fue condenada por conseguir prostitutas para las fiestas sexuales. También fue condenada por fraude por la desaparición de una gran cantidad de fondos públicos y sentenciada a un total de 3 años y 11 meses de prisión. La sentencia quedó en suspenso mientras ella apelaba. Enseguida, se radicó en Ibiza, donde comienza una nueva vida trabajando como DJ.

Nada más se supo de ella hasta que apareció en Uruguay como pareja del poderoso empresario italiano Giuseppe Cipriani. En 2025, Minetti presentó una solicitud de indulto ante el Gobierno de su país. La solicitud de indulto se aprobó principalmente porque Minetti y su pareja cuidaban de un niño adoptado en Uruguay con graves problemas de salud. Desde entonces, Il Fatto Quotidiano ha descubierto lo que considera “irregularidades en el proceso de adopción e información engañosa presentada en la solicitud”.

En un comunicado público emitido el pasado martes, Minetti expresa: “Considero necesario intervenir para proteger mi persona, mi familia y, sobre todo, a mi hijo, gravemente expuestos a una indebida e injustificada exposición mediática. Las noticias difundidas son falsas y gravemente lesivas para mi reputación. La información sobre mi hijo adoptivo nunca debió haberse hecho pública, en clara violación de los principios establecidos para la protección de los menores. Pido respeto por la intimidad de un niño que nada tiene que ver con mi pasado”, dijo la mujer.

Los abogados muertos

Si algo le faltaba a este caso para terminar de impactar en la sociedad de Maldonado, el periodista Thomas Mackinson lo aportó cuando reveló algo que nadie sabía acá: Mercedes Nieto, la abogada que murió quemada junto a su esposo en su rancho de fin de semana cerca de Garzón, era la defensora de oficio de la familia biológica del niño adoptado.

El sábado 15 de junio del 2024, el matrimonio, ambos de 49 años, concurrió poco antes del mediodía a un pequeño rancho que poseían en una alejada zona rural ubicada al norte del pueblo Garzón. La pareja, oriunda de San Carlos, pero entonces residente en Las Delicias, de la ciudad de Maldonado, concurría habitualmente a esa casa a la que no se accedía fácilmente. Para llegar había que conocer la zona, ya que se podía ir desde Garzón por caminos vecinales, pero abriendo porteras, o desde un lugar conocido como Corte de la Leña, por sinuosos caminos, siempre de tierra.

Ese día tenían entradas para un cine de Punta del Este a la hora 18. Y a principios de julio viajarían a Turquía, por lo que se habían ido a ventilar la casa y dejar todo en orden para el regreso. Era una jornada de invierno pero calurosa, a mediodía el sol brillaba con intensidad. Aproximadamente a las 15:30 horas una llamada al 911 alertó sobre la ocurrencia de un incendio que se veía desde lejos. Efectivos de Bomberos de Garzón concurrieron, no sin dificultades para precisar el lugar. Las llamas habían consumido el interior de la construcción. Pero luego de apagar el fuego, encontraron en el piso, frente a la estufa de leña, los restos calcinados de dos personas. Inmediatamente dieron aviso a la Policía y a Fiscalía.

Frente a la casa estaba estacionada la camioneta de la pareja, que no había sido alcanzada por las llamas, y por los documentos encontrados en su interior lograron identificarlos. Nieto y Cabrera eran dos personas muy apreciadas en Maldonado, además de dos prestigiosos abogados que se desempeñaban en el fuero civil y de familia; nunca ejercieron en el ámbito penal.

La primera versión, difundida por Bomberos y la Jefatura de Policía de Maldonado, decía que se había tratado de un trágico accidente porque uno de los dos fallecidos usó un acelerante para encender el fuego en la estufa de leña y, por razones desconocidas, las llamas los alcanzaron con resultado fatal.

Caras y Caretas fue entonces el único medio que informó sobre un posible doble crimen, basado en dos fuentes de la investigación policial. “Hay cosas que no cierran. En principio, una persona cubierta por el fuego, a lo primero que atina es a correr o salir del lugar, más cuando era muy fácil llegar al exterior de la casa. Pero, por la forma en que se los encontró, daba la impresión de una muerte súbita. Luego, el sábado a mediodía brillaba el sol y hacía calor, no se justificaba el encendido de la estufa, y más si tenían previsto regresar a Maldonado esa misma tarde. Y finalmente, tal vez lo más importante, no había rastros de leña dentro de la estufa”.

Una pericia privada, contratada por la familia y amigos de la pareja, fue realizada por Néstor Figueroa, oficial (r) de la Dirección Nacional de Bomberos y experto investigador, quien concluyó que la muerte de los abogados Mercedes Nieto y Mario Cabrera, ocurrida en un incendio de su casa en la sierra de Garzón, no fue accidental y establece la presencia de “una o más personas” en el hecho. El informe fue entregado a la fiscal Ana Rosés, entonces a cargo de la causa, que siempre la calificó como “dudosa”, por lo que decidió derivar el expediente a la Fiscalía de Homicidios de San Carlos. La investigación del perito establece la presencia de, por lo menos, una tercera persona que sería la responsable de originar el fuego. Por la posición de los cuerpos, descartó el uso de nafta u otro acelerante, “ya que ninguno estaba en posición defensiva, lo primero que hace una persona que se está quemando”. Pero no descartó el uso de gasoil para quemarlos después de muertos.

La investigación desmiente que el fuego se hubiera iniciado en la estufa de leña, como lo señalaba el primer informe de Bomberos. Una junta médica solicitada por la fiscal Rosés no logró precisar qué fue lo que provocó la muerte de la pareja.

Una fuente policial dijo entonces: “Necesitamos encontrar una pista, algo en algún expediente o en alguna acción profesional del matrimonio porque es evidente que en esta muerte se actuó con saña, no robaron nada. Y los autores fueron profesionales porque no dejaron ni una huella”.

Tal vez la pista que necesitaba la policía la encontró el periodista Mackinson. La causa a cargo del fiscal Sebastián Robles sigue abierta.