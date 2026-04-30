Uruguay: "Un país inseguro y hostil para las niñas, niños y mujeres"

El documento enfatiza una idea central: "Los derechos se financian. De no ser así, los compromisos asumidos solo serán palabras correctas que quedarán en el papel".

La niñez y la violencia de género: "un país inseguro y hostil"

El informe es contundente al calificar a Uruguay como "un país inseguro y hostil para las niñas, niños, adolescentes y mujeres". Como respaldo, se mencionan datos alarmantes, como el fallecimiento de 20 personas que estaban al amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) solo en 2025, así como la muerte de al menos 13 niños y niñas en los últimos tres años como consecuencia de la violencia vicaria.

En cuanto a la violencia de género, se registraron 16 femicidios y más de 35.000 denuncias por violencia contra la mujer entre enero y octubre de 2025, lo que evidencia la persistencia de una problemática que no logra ser contenida por las políticas públicas actuales.

Puntos críticos: Salud mental, sistema penitenciario y dictadura

Salud mental: Se registraron 764 suicidios en 2025, lo que representa una tasa de 21,35 por cada 100.000 habitantes. El informe subraya la insuficiencia de los servicios de salud mental para atender esta crisis.

Sistema penitenciario: Uruguay alcanzó en 2025 su «máximo histórico» de personas privadas de libertad, con 16.496 reclusos y una tasa de encarcelamiento de 477 cada 100.000 habitantes. Esta situación, sumada al hacinamiento crítico, genera condiciones de reclusión inhumanas.

Impunidad estructural: La organización reitera su preocupación por la falta de avances sustanciales en las investigaciones sobre las desapariciones forzadas ocurridas durante la dictadura cívico-militar (1973-1985), a pesar de que se siguen dictando sentencias condenatorias contra exmilitares.

La respuesta del gobierno

Durante la presentación del informe en Montevideo, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, reconoció que el documento permite al gobierno realizar una "autocrítica". Sin embargo, advirtió que la administración enfrenta restricciones significativas, como un elevado endeudamiento, déficit fiscal y falta de personal.

El informe, que se puede descargar en su versión completa desde el sitio web de Amnistía Internacional Uruguay, sirve como un llamado de atención tanto para la sociedad civil como para los tomadores de decisión sobre la urgencia de revertir el deterioro en el sistema de garantías del país.