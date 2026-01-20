Hacete socio para acceder a este contenido

Laura Alonsopérez | inclusión

Inclusión

Laura Alonsopérez ensayó con una comparsa inclusiva y desfilará en el inicio del Carnaval

La esposa del presidente Yamandú Orsi participó de un ensayo de Balelé y acompañará al conjunto en el Desfile Inaugural del próximo jueves.

La comparsa inclusiva Balelé compartió en las últimas horas imágenes de un ensayo, en el que participó Laura Alonsopérez, esposa del presidente de la República, Yamandú Orsi. La agrupación destacó la “humildad y calidez” con la que Alonsopérez se sumó a la instancia.

Inclusión y fiesta

“Nos visitó Laura Alonsopérez, con una humildad y una calidez que se sintieron desde el primer abrazo”, expresó Balelé en una publicación realizada en su cuenta de Instagram. Según relataron, el encuentro estuvo marcado por “risas, charlas, tambores y mucha emoción”.

Desde la comparsa definieron la experiencia como “simple y profunda”, y anunciaron además que Alonsopérez saldrá junto al conjunto en el Desfile Inaugural de Carnaval, previsto para este jueves en Montevideo.

“Gracias por el tiempo, la escucha y la alegría compartida. Balelé sigue caminando desde el amor, la inclusión y la fiesta que nos une”, señalaron, y cerraron el mensaje con una consigna clara: “La inclusión no se predica, se practica”.

