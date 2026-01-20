La comparsa inclusiva Balelé compartió en las últimas horas imágenes de un ensayo, en el que participó Laura Alonsopérez, esposa del presidente de la República, Yamandú Orsi. La agrupación destacó la “humildad y calidez” con la que Alonsopérez se sumó a la instancia.
Laura Alonsopérez ensayó con una comparsa inclusiva y desfilará en el inicio del Carnaval
