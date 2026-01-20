Laura Alonsopérez ensayó con una comparsa inclusiva y desfilará en el inicio del Carnaval

Hoy el ensayo fue distinto Nos visitó Laura Alonsopérez con una humildad y una calidez que se

“Nos visitó Laura Alonsopérez, con una humildad y una calidez que se sintieron desde el primer abrazo”, expresó Balelé en una publicación realizada en su cuenta de Instagram. Según relataron, el encuentro estuvo marcado por “risas, charlas, tambores y mucha emoción”.

Desde la comparsa definieron la experiencia como “simple y profunda”, y anunciaron además que Alonsopérez saldrá junto al conjunto en el Desfile Inaugural de Carnaval, previsto para este jueves en Montevideo.

“Gracias por el tiempo, la escucha y la alegría compartida. Balelé sigue caminando desde el amor, la inclusión y la fiesta que nos une”, señalaron, y cerraron el mensaje con una consigna clara: “La inclusión no se predica, se practica”.