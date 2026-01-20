"Europa, que, en general, es la fuente de todos los males de la humanidad, de todos los males principales de la humanidad, empezando por la esclavitud, el colonialismo, el desencadenamiento de dos guerras mundiales con un número colosal de víctimas. Europa, de alguna manera, no puede cambiar esta mentalidad", afirmó, recordando que los países del viejo continente estaban obsesionados con la idea de infligir una "derrota estratégica" a Rusia desde el siglo XIX.