Marcela, hija del estafador Pablo Carrasco, renunció a la Fundación Sophia

“Queremos animarlos a mirar el futuro con esperanza y confianza. Somos un gran equipo. Tenemos la certeza de que es una obra viva, fecunda y querida por Dios. Seguiremos trabajando para sostener la misión de Fundación Sophia; con profesionalismo y entrega acompañaremos a los colegios de la red y a los proyectos de educación no formal”, remarcó la fundación en el comunicado.

Comunicado

La renuncia de la hija de Pablo Carrasco se da luego de un fuerte cuestionamiento público del editorialista de El País y exasesor político, Francisco Faig, quien especuló con un presunto lavado de activos de dinero de Conexión Ganadera a través de la Fundación Sophia.

Las acusaciones motivaron una respuesta del cardenal Daniel Sturla, quien negó de forma categórica cualquier ilícito de ese tipo. En ese sentido, la fundación en cuestión ya había emitido un comunicado en el que aseguró que no recibió donaciones de las familias Carrasco-Iewdiukow ni de la empresa Conexión Ganadera.