Mediante un comunicado, la Fundación Sophia informó este martes la "renuncia irrevocable" de su directora ejecutiva, Marcela Carrasco Piaggio, en medio de los cuestionamientos públicos surgidos por su vínculo familiar con Pablo Carrasco, principal imputado en la causa por la estafa de Conexión Ganadera.
Antes de declarar en Fiscalía
Marcela, hija del estafador Pablo Carrasco, renunció a la Fundación Sophia
A través de una carta firmada por Daniel Sturla, la Fundación Sophia informó que renuncia de Marcela Carrasco busca no afectar a la institución en medio de la polémica pública y judicial.