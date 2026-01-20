Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Fundación | Pablo Carrasco | Daniel Sturla

Antes de declarar en Fiscalía

Marcela, hija del estafador Pablo Carrasco, renunció a la Fundación Sophia

A través de una carta firmada por Daniel Sturla, la Fundación Sophia informó que renuncia de Marcela Carrasco busca no afectar a la institución en medio de la polémica pública y judicial.

Marcela Carrasco renunció a la Fundación Sophia.

Por Redacción Caras y Caretas

Mediante un comunicado, la Fundación Sophia informó este martes la "renuncia irrevocable" de su directora ejecutiva, Marcela Carrasco Piaggio, en medio de los cuestionamientos públicos surgidos por su vínculo familiar con Pablo Carrasco, principal imputado en la causa por la estafa de Conexión Ganadera.

Renunció para “no perjudicar a la Fundación”

La misiva firmada por Daniel Sturla -presidente de la fundación- explica que la decisión fue adoptada para “no perjudicar a la Fundación” ante la situación judicial que atraviesa su padre (Pablo Carrasco, exdirector de Conexión Ganadera imputado por estafa y lavado de activos), aclarando que se trata de una actividad “personal, ajena totalmente a la Fundación”.

La fundación manifestó que respeta la decisión de Marcela Carrasco -quien permanecerá al frente de la organización hasta el 13 de febrero, con el objetivo de garantizar una transición ordenada y responsable, dice el comunicado- aunque señaló que hubiera deseado que continuara en el cargo, destacando su gestión al frente de la organización, en la que -según Sturla- "se fortalecieron procesos, se ordenaron estructuras y se profesionalizó la gestión", con foco en la “misión educativa y pastoral” de su red de centros educativos.

Queremos animarlos a mirar el futuro con esperanza y confianza. Somos un gran equipo. Tenemos la certeza de que es una obra viva, fecunda y querida por Dios. Seguiremos trabajando para sostener la misión de Fundación Sophia; con profesionalismo y entrega acompañaremos a los colegios de la red y a los proyectos de educación no formal”, remarcó la fundación en el comunicado.

Comunicado

La renuncia de la hija de Pablo Carrasco se da luego de un fuerte cuestionamiento público del editorialista de El País y exasesor político, Francisco Faig, quien especuló con un presunto lavado de activos de dinero de Conexión Ganadera a través de la Fundación Sophia.

Las acusaciones motivaron una respuesta del cardenal Daniel Sturla, quien negó de forma categórica cualquier ilícito de ese tipo. En ese sentido, la fundación en cuestión ya había emitido un comunicado en el que aseguró que no recibió donaciones de las familias Carrasco-Iewdiukow ni de la empresa Conexión Ganadera.

