Deportes Abel Hernández | Peñarol |

no fue tanto

Se conoció la entidad de la lesión de Abel Hernández: ¿cuánto tiempo estará de baja?

El estudio descartó una lesión en los ligamentos de la rodilla, por lo que el delantero de Peñarol tendrá entre 30 y 40 días de baja.

Abel Hernández sufrió esguince de rodilla.

 Foto: Tenfield
Según pudo saber Caras y Caretas, el delantero, flamante incorporación de cara a esta nueva temporada, sufrió un esguince de rodilla sin rotura de ligamentos. De esta manera, Hernández tendrá entre 30 y 40 días de ausencia, por lo que se perdería la Supercopa y el inicio del Campeonato Uruguayo.

Cuando corrían diez minutos de la primera parte, Hernández fue habilitado en profundidad y, al intentar eludir al arquero Beltrán, terminó trabando con el golero rival. El choque fue intenso y dejó visiblemente sentido al atacante, que quedó tendido sobre el césped.

La sanidad carbonera ingresó de inmediato y se retiró con el delantero entre lágrimas. Su lugar fue ocupado por Facundo Batista.

