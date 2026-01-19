Abel Hernández salió lesionado en el partido en que Peñarol cayó por penales ante River Plate de Argentina, partido que se jugó en el Campus de Maldonado por la Serie Rio de la Plata. Este lunes se realizaron los estudios y se determinó la entidad de la lesión de la "Joya".
Se conoció la entidad de la lesión de Abel Hernández: ¿cuánto tiempo estará de baja?
El estudio descartó una lesión en los ligamentos de la rodilla, por lo que el delantero de Peñarol tendrá entre 30 y 40 días de baja.