Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura y espectáculos Montevideo | cadena de librerías | Grupo Feltrinelli

un desembarco esperado

Gigante del rubro editorial eligió Montevideo para su debut regional

Emblemática cadena de librerías de origen italiano inaugura una sucursal en Montevideo, la primera en América Latina. Conocé los detalles.

_99390626_lafeltrinelli-roma-.jpg
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Montevideo se prepara para un hito cultural: una de las potencias editoriales de Europa cruza el océano para instalarse en América Latina, y el destino elegido no es una megalópolis regional, sino nuestra capital. Se trata del Grupo Feltrinelli, la emblemática cadena de librerías de origen italiano que tiene más de 70 años en el mercado.

La noticia fue confirmada por el viceembajador de Italia en Uruguay, Francesco Brunetti, en declaraciones a Medios Públicos. El aterrizaje de este gigante no es un dato menor: la sucursal montevideana será la primera filial fuera de Italia, marcando el inicio de su presencia en el continente.

Un debut con sello de prestigio

La fecha tentativa para la inauguración está fijada para el 21 o 22 de abril. Para una apertura de tal magnitud, se espera una visita de alto nivel: el escritor italiano Andrea Bajani.

Bajani, recientemente galardonado con el prestigioso Premio Strega por su novela El aniversario, representa la esencia del grupo. Su obra llega al público hispanohablante a través de Anagrama, el sello español que hoy forma parte del ecosistema de Feltrinelli Editore.

Los números detrás del Grupo Feltrinelli

Para entender la escala de lo que llega a Uruguay, basta observar la estructura de Feltrinelli en su tierra natal:112 puntos de venta distribuidos en todo el territorio italiano, 17 millones de libros vendidos anualmente, una fuerza laboral de 2.000 empleados y una comunidad digital que supera los 4 millones de usuarios.

Feltrinelli es mucho más que una librería. El modelo de negocio es sumamente diverso. Además de libros, se pueden encontrar otros objetos culturales como postales, afiches, souvenirs, elementos de escritura, lámpara de lectura, lectores de libros electrónicos, periódicos, gadgets, películas y vinilos; todo esto para el consumo de manera presencial o por venta digital.

En Italia, su red incluye desde pequeñas librerías de barrio (28 locales) hasta megatiendas en áreas metropolitanas (32 locales). También han conquistado puntos estratégicos de tránsito como estaciones de tren y aeropuertos (Roma, Milán, Nápoles), e incluso han incursionado en el formato RED-Bistrot, donde la literatura convive con la gastronomía.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar