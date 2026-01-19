Gigante del rubro editorial eligió Montevideo para su debut regional

Bajani, recientemente galardonado con el prestigioso Premio Strega por su novela El aniversario, representa la esencia del grupo. Su obra llega al público hispanohablante a través de Anagrama, el sello español que hoy forma parte del ecosistema de Feltrinelli Editore.

Los números detrás del Grupo Feltrinelli

Para entender la escala de lo que llega a Uruguay, basta observar la estructura de Feltrinelli en su tierra natal:112 puntos de venta distribuidos en todo el territorio italiano, 17 millones de libros vendidos anualmente, una fuerza laboral de 2.000 empleados y una comunidad digital que supera los 4 millones de usuarios.

Feltrinelli es mucho más que una librería. El modelo de negocio es sumamente diverso. Además de libros, se pueden encontrar otros objetos culturales como postales, afiches, souvenirs, elementos de escritura, lámpara de lectura, lectores de libros electrónicos, periódicos, gadgets, películas y vinilos; todo esto para el consumo de manera presencial o por venta digital.

En Italia, su red incluye desde pequeñas librerías de barrio (28 locales) hasta megatiendas en áreas metropolitanas (32 locales). También han conquistado puntos estratégicos de tránsito como estaciones de tren y aeropuertos (Roma, Milán, Nápoles), e incluso han incursionado en el formato RED-Bistrot, donde la literatura convive con la gastronomía.