Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales plan | COFE | BROU

Un gran avance

Alivio económico para estatales: COFE y BROU firman el plan "Limpia Sueldos"

Joselo López (COFE) dijo a Caras y Caretas que el plan es clave para "liberar líquido de los sueldos" en un sector con alto endeudamiento y brindar educación financiera.

COFE y BROU firman el plan Limpia Sueldos.

COFE y BROU firman el plan "Limpia Sueldos".

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) dará un paso decisivo este martes para mitigar la carga financiera de sus afiliados: firmará el plan "Limpia Sueldos", un convenio con el Banco de la República (BROU) que promete ser un alivio financiero para miles de empleados públicos uruguayos.

El acuerdo, que se firmará a las 15 horas en la sede del BROU de la Ciudad Vieja, tiene como eje central el acceso a préstamos y beneficios bancarios. Según el comunicado emitido por el Consejo Directivo de COFE, esta iniciativa busca que el trabajador pueda "obtener facilidades para poder cancelar importes adeudados y lograr 'limpiar el sueldo'".

Beneficios del plan

El convenio no solo se limita a nuevos créditos, sino que ataca directamente el problema de la morosidad y la falta de liquidez mediante cuatro pilares fundamentales. Uno de los beneficios es la habilitación de préstamos con retención de haberes tanto en pesos como en Unidades Indexadas (UI). El beneficio destaca por ofrecer "tasas de interés inferiores a las vigentes" y plazos de hasta 72 cuotas para el caso de las UI. Además, se permitirá renovar préstamos actuales "sin requisito de cumplimiento de cuotas pagas", lo que otorga una flexibilidad inédita para quienes ya tienen compromisos activos.

Otro de los beneficios es la refinanciación en pesos para funcionarios que tengan atrasos con el BROU mayores a un año. Desde COFE, explican que "la refinanciación será con tasa de interés bonificada en un 50 % y con descuento por cancelación contado", aplicando para deudas en pesos, dólares o UI.

El acuerdo también contempla beneficios en el mercado de tarjetas de crédito (Internacional, Oro, Platinum y Black). Estas no tendrán costo por los primeros dos años y, para facilitar su otorgamiento, el banco flexibilizará sus requisitos: "el Banco exige un determinado nivel de ingreso, el cual se considerará en un 50 %".

Más allá de las herramientas financieras, el convenio apuesta a la prevención del sobreendeudamiento a largo plazo. A través de la Fundación Banco República, se promoverá la "realización de cursos de Educación Financiera abierto a todos los funcionarios", buscando que el alivio económico actual se traduzca en una gestión responsable de las finanzas personales en el futuro.

El impacto social del acuerdo

En diálogo con Caras y Caretas, el presidente de COFE, José Lorenzo López, profundizó en el alcance de esta medida, subrayando que el pacto es el resultado de un proceso de negociación que comenzó a mediados de 2025. "Está enmarcado en lo que fue el convenio colectivo firmado por COFE en el mes de junio del año pasado con el Poder Ejecutivo", donde ya se planteaba la necesidad de buscar alternativas para mejorar la situación financiera de los estatales.

Respecto a los beneficiarios, el dirigente aclaró que, en esta primera etapa, la cobertura se centra en la órbita de su organización. "Esto alcanza en principio a todos los trabajadores que representa COFE, que son los de la administración central y servicios descentralizados", explicó, aunque no descartó que a futuro el modelo "se puede ampliar a otros sectores de trabajadores de los servicios públicos".

Para López, el valor del acuerdo trasciende la mera obtención de efectivo, enfocándose en la educación financiera . Según indicó, el plan permite "que los trabajadores puedan liberar líquido de sus sueldos", ya que existe "un nivel de endeudamiento muy importante en grandes sectores de trabajadores públicos", así como capacitación financiera, por parte del propio banco, para evitar que el alivio sea solo temporal.

Y añadió: "La educación financiera que da el banco puede ser una herramienta muy importante porque, en la medida que los salarios en la administración pública no son muy onerosos, los trabajadores tienden a apelar a líneas de crédito. Y cuando uno apela a líneas de crédito, muchas veces no tiene herramientas para saber cómo se puede inventir, desde el punto de vista doméstico. Después va en cada uno cómo maneje sus finanzas para no volver a endeudarse, pero el convenio es un avance importante".

Además, López destacó que el acuerdo otorga otros beneficios "para los trabajadores que no tienen endeudamiento", permitiéndoles obtener "tarjetas sin costo, que normalmente se dan para salarios de niveles altos y que podrían acceder trabajadores con salario de niveles medios".

¿Cómo y cuándo acceder?

Sobre la implementación del beneficio, López adelantó que los requisitos serán los habituales del BROU,y que en su momento se realizará una campaña de difusión. Detalló que la gestión se facilitará a través de los canales digitales habituales como "el eBROU, que es normalmente lo que utilizan los trabajadores". Según estimó, "estas líneas de crédito se van a habilitar seguramente a partir del mes de marzo o abril".

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar