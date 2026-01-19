Alivio económico para estatales: COFE y BROU firman el plan "Limpia Sueldos"

Otro de los beneficios es la refinanciación en pesos para funcionarios que tengan atrasos con el BROU mayores a un año. Desde COFE, explican que "la refinanciación será con tasa de interés bonificada en un 50 % y con descuento por cancelación contado", aplicando para deudas en pesos, dólares o UI.

El acuerdo también contempla beneficios en el mercado de tarjetas de crédito (Internacional, Oro, Platinum y Black). Estas no tendrán costo por los primeros dos años y, para facilitar su otorgamiento, el banco flexibilizará sus requisitos: "el Banco exige un determinado nivel de ingreso, el cual se considerará en un 50 %".

Más allá de las herramientas financieras, el convenio apuesta a la prevención del sobreendeudamiento a largo plazo. A través de la Fundación Banco República, se promoverá la "realización de cursos de Educación Financiera abierto a todos los funcionarios", buscando que el alivio económico actual se traduzca en una gestión responsable de las finanzas personales en el futuro.

El impacto social del acuerdo

En diálogo con Caras y Caretas, el presidente de COFE, José Lorenzo López, profundizó en el alcance de esta medida, subrayando que el pacto es el resultado de un proceso de negociación que comenzó a mediados de 2025. "Está enmarcado en lo que fue el convenio colectivo firmado por COFE en el mes de junio del año pasado con el Poder Ejecutivo", donde ya se planteaba la necesidad de buscar alternativas para mejorar la situación financiera de los estatales.

Respecto a los beneficiarios, el dirigente aclaró que, en esta primera etapa, la cobertura se centra en la órbita de su organización. "Esto alcanza en principio a todos los trabajadores que representa COFE, que son los de la administración central y servicios descentralizados", explicó, aunque no descartó que a futuro el modelo "se puede ampliar a otros sectores de trabajadores de los servicios públicos".

Para López, el valor del acuerdo trasciende la mera obtención de efectivo, enfocándose en la educación financiera . Según indicó, el plan permite "que los trabajadores puedan liberar líquido de sus sueldos", ya que existe "un nivel de endeudamiento muy importante en grandes sectores de trabajadores públicos", así como capacitación financiera, por parte del propio banco, para evitar que el alivio sea solo temporal.

Y añadió: "La educación financiera que da el banco puede ser una herramienta muy importante porque, en la medida que los salarios en la administración pública no son muy onerosos, los trabajadores tienden a apelar a líneas de crédito. Y cuando uno apela a líneas de crédito, muchas veces no tiene herramientas para saber cómo se puede inventir, desde el punto de vista doméstico. Después va en cada uno cómo maneje sus finanzas para no volver a endeudarse, pero el convenio es un avance importante".

Además, López destacó que el acuerdo otorga otros beneficios "para los trabajadores que no tienen endeudamiento", permitiéndoles obtener "tarjetas sin costo, que normalmente se dan para salarios de niveles altos y que podrían acceder trabajadores con salario de niveles medios".

¿Cómo y cuándo acceder?

Sobre la implementación del beneficio, López adelantó que los requisitos serán los habituales del BROU,y que en su momento se realizará una campaña de difusión. Detalló que la gestión se facilitará a través de los canales digitales habituales como "el eBROU, que es normalmente lo que utilizan los trabajadores". Según estimó, "estas líneas de crédito se van a habilitar seguramente a partir del mes de marzo o abril".