Condenas de 6 y 15 meses para dos jóvenes que estafaban a señoras mayores en San Carlos

Más tarde, se le aproximó un hombre joven, quien le dijo la clave acordada, tras lo cual la víctima le entregó el dinero, retirándose el individuo a pie del lugar. Horas más tarde, la víctima recibió nuevos mensajes desde el mismo número telefónico solicitándole más dinero e indicándole que concurriera a otro local cobranzas, lo que no fue atendido por la mujer, quien cortó la comunicación.

La identificación de los responsables

Con el apoyo del personal de Analítica, agentes policiales identificaron a una motocicleta y a sus ocupantes: dos hombres mayores de edad, aparentemente vinculados a la estafa investigada.

Así fue que el pasado sábado 17 de enero, durante un operativo del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) de Zona Operacional III, fueron detenidos A.J.N.V., de 20 años, sin antecedentes penales; y E.J.V.J., de 21 años, poseedor de antecedentes, quienes fueron derivados a dependencia policial.

Enterada, la Fiscalía de 1° Turno actuante dispuso que ambos fueran conducidos a la sede fiscal para continuar con las indagatorias.

Leves condenas para los jóvenes estafadores

Finalizadas las instancias correspondientes, el 18 de enero, A.J.N.V. fue conducido ante el Juzgado Letrado de 4.º Turno, donde se celebró audiencia, disponiéndose su condena como coautor penalmente responsable de un delito de estafa, a la pena de 6 meses de prisión, la cual se cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba, con las siguientes obligaciones:

* Residir en un lugar determinado donde sea posible el control de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (DINAMA).

* Someterse a la orientación y vigilancia de la DINAMA.

* Presentarse una vez por semana en la seccional policial más cercana a su domicilio, sin permanencia.

* Prestar servicios comunitarios una vez por semana, dos horas diarias.

En tanto, luego de las indagatorias en Fiscalía, se estableció que el segundo joven estuvo involucrado en otra estafa perpetrada el 9 de enero, en la que resultó víctima una mujer de 79 años, también en San Carlos, quien entregó joyas como consecuencia del engaño.

Asimismo, se determinó su participación en otra estafa cometida el día 11 de enero, también en perjuicio de una mujer 78 años, pero de la ciudad de Maldonado, de la cual obtuvo la suma de $20.000.

El 19 de enero fue conducido a la sede del Juzgado Letrado de 4° Turno, donde se dispuso la condena de E.J.V.J., como coautor penalmente responsable de la comisión de tres delitos de estafa en régimen de reiteración real, a la pena de 15 meses de prisión.