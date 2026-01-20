Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad jóvenes | San Carlos |

El cuento del nieto

Condenas de 6 y 15 meses para dos jóvenes que estafaban a señoras mayores en San Carlos

Uno de los responsables de estafar a una señora de 86 años en San Carlos fue condenado a 6 meses en régimen de libertad a prueba, y el otro -al que también se lo culpó de otras dos estafas similares- fue condenado a 15 meses de prisión efectiva.

El tipo de estafa a personas mayores, simulando ser sus nietos, son cada vez más frecuentes.

Por Redacción Caras y Caretas

El Departamento de Estafas de Hechos Complejos de la Policía de Maldonado investigó una estafa ocurrida el pasado 12 de enero en la ciudad de San Carlos, cuya víctima fue una mujer de 86 años, quien recibió una videollamada de una persona que ocultaba su rostro y se hacía pasar por su nieto.

El cuento del nieto

El joven manifestaba que su padre había protagonizado un siniestro de tránsito y que se encontraba detenido. Bajo esa excusa, le solicitó dinero para afrontar una supuesta fianza y honorarios de abogado.

Ante la situación, la mujer acudió a un local de cobranzas, donde solicitó un préstamo por la suma de $86.600. Posteriormente, se dirigió a una plaza ubicada sobre calle Treinta y Tres, del centro de San Carlos, donde fue informada de que el dinero no sería retirado por su supuesto nieto, sino por otra persona que se identificaría mediante una palabra clave.

Más tarde, se le aproximó un hombre joven, quien le dijo la clave acordada, tras lo cual la víctima le entregó el dinero, retirándose el individuo a pie del lugar. Horas más tarde, la víctima recibió nuevos mensajes desde el mismo número telefónico solicitándole más dinero e indicándole que concurriera a otro local cobranzas, lo que no fue atendido por la mujer, quien cortó la comunicación.

La identificación de los responsables

Con el apoyo del personal de Analítica, agentes policiales identificaron a una motocicleta y a sus ocupantes: dos hombres mayores de edad, aparentemente vinculados a la estafa investigada.

Así fue que el pasado sábado 17 de enero, durante un operativo del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) de Zona Operacional III, fueron detenidos A.J.N.V., de 20 años, sin antecedentes penales; y E.J.V.J., de 21 años, poseedor de antecedentes, quienes fueron derivados a dependencia policial.

Enterada, la Fiscalía de 1° Turno actuante dispuso que ambos fueran conducidos a la sede fiscal para continuar con las indagatorias.

Leves condenas para los jóvenes estafadores

Finalizadas las instancias correspondientes, el 18 de enero, A.J.N.V. fue conducido ante el Juzgado Letrado de 4.º Turno, donde se celebró audiencia, disponiéndose su condena como coautor penalmente responsable de un delito de estafa, a la pena de 6 meses de prisión, la cual se cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba, con las siguientes obligaciones:

* Residir en un lugar determinado donde sea posible el control de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (DINAMA).

* Someterse a la orientación y vigilancia de la DINAMA.

* Presentarse una vez por semana en la seccional policial más cercana a su domicilio, sin permanencia.

* Prestar servicios comunitarios una vez por semana, dos horas diarias.

En tanto, luego de las indagatorias en Fiscalía, se estableció que el segundo joven estuvo involucrado en otra estafa perpetrada el 9 de enero, en la que resultó víctima una mujer de 79 años, también en San Carlos, quien entregó joyas como consecuencia del engaño.

Asimismo, se determinó su participación en otra estafa cometida el día 11 de enero, también en perjuicio de una mujer 78 años, pero de la ciudad de Maldonado, de la cual obtuvo la suma de $20.000.

El 19 de enero fue conducido a la sede del Juzgado Letrado de 4° Turno, donde se dispuso la condena de E.J.V.J., como coautor penalmente responsable de la comisión de tres delitos de estafa en régimen de reiteración real, a la pena de 15 meses de prisión.

Temas

