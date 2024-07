Ley de medios: nuevo choque entre colorados y Cabildo Abierto

La postura inicia era que votarían el proyecto si tenían la certeza de que el presidente Luis Lacalle Pou luego vetará el artículo propuesto por Cabildo Abierto.

Como es tercera cámara, no se pueden votar artículos separados: se aprueban todas las modificaciones o ninguna. Pero Roselló aclaró que ahora también esa postura está en discusión: “No estamos sujetos a lo que nos diga el presidente o no, no estamos de vuelta intimándolo”, subrayó.

Manini Ríos defendió el aditivo

El senador y candidato presidencial por Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, volvió a defender el aditivo al proyecto de ley de medios que fue incorporado por la bancada de su partido en la Cámara alta en mayo, y que establece la “obligación” para “todos los programas y espacios en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político” de generar “comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada”.

“Me sorprende toda la reacción que ha generado un artículo que lo que dice es que toda la información política tiene que ser veraz; es lo que dice”, enfatizó Manini Ríos sobre el proyecto que hoy se encuentra en Diputados

Manini Ríos consideró que el texto legal “ni siquiera pone sanciones, ni establece tribunales ni nada por el estilo”. “Dice: ‘La información política tiene que ser veraz, equilibrada, seria, responsable’. No entiendo cómo a alguien le puede molestar que diga eso. Parte de la base de lo que tiene que ser”, consideró.

“Que conste que estamos hablando de información política, no de opinión política. Si uno quiere opinar, puede opinar lo que quiere. Pero cuando informa, cuando dice: ‘Tal candidato hizo tal cosa’, hay que buscar que sea cierto”, explicó.

“Estamos en una situación de hipocresía, cinismo, se enfocan sobre el artículo 72 porque no quieren tocar otros aspectos de la ley. Tal vez sea eso”, criticó sobre la postura de los diputados del PC, sin mencionarlos.