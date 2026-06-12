¿Llega la paz?: Irán afirma que podría firmar un memorando con EEUU en los próximos días

"En cuanto a la cuestión de las compensaciones, el acuerdo contempla un plan económico para Irán", añadió el canciller.

Según Araghchi, gracias a ese plan comenzarán a llegar al país "recursos significativos".

Irán difunde borrador

Este viernes, varios medios iraníes difundieron un supuesto borrador de 14 puntos entre Irán y EEUU que incluiría un alto el fuego inmediato y el levantamiento de sanciones. También contempla negociaciones sobre el programa nuclear, un plan de reconstrucción para Irán por un valor mínimo de U$S 300.000 millones y la supervisión internacional del acuerdo.

A su vez, el presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que los términos de un acuerdo con Teherán, publicados por medios iraníes, no reflejan el acuerdo real alcanzado entre ambas partes.

Ataque en febrero

El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán, apenas 48 horas después de concluir la tercera ronda de las negociaciones nucleares en Suiza, a lo que Teherán respondió con represalias contra el Estado hebreo y bases del Pentágono en varios países del Golfo.

El estrecho de Ormuz, una vía crucial para el comercio global de hidrocarburos y fertilizantes, quedó bloqueado en medio de esas hostilidades.

El 7 de abril, Trump anunció un alto el fuego de dos semanas, posteriormente prorrogado, aunque la situación sigue siendo inestable.

Actualmente, Irán y EEUU mantienen negociaciones con la mediación de Pakistán para alcanzar un acuerdo de paz.

(Sputnik)