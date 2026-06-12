Prorrogan detención de uruguayo en Libia y podrían cambiar los cargos

Noticias poco alentadoras

“Las noticias no son muy alentadoras”, sostuvo Álvarez. “Si bien Matías está bien, está comiendo y es bien tratado, nos informaron de que el plazo de detención se prorrogaba por al menos 30 días más, mientras se prepara el juicio”, indicó.

Precisó que lo que más preocupa ahora es el posible cambio de las acusaciones. Señaló, en este sentido, que la información oficial es escasa y no hay seguridades jurídicas.

“Con los familiares del resto de los detenidos y organizaciones como Summud, estamos tratando de conseguir la ayuda legal que van a necesitar y tratamos de hacer contacto con algunas cancillerías para ver si los gobiernos pueden presionar un poco más”, explicó.

Detención en mayo

Matías, junto a otras nueve personas, fue detenido el pasado 24 de mayo. Formaba parte del convoy terrestre Global Sumud Maghreb que llevaba ayuda humanitaria para el pueblo de Gaza.

Respecto a los cargos, Fabián Álvarez en conversación anterior con Caras y Caretas había indicado que se les imputaba "inmigración ilegal dentro del territorio libio". Pero esto podría cambiar.

En base a los cargos que se les imputan, podrían ser deportados a sus países o, en el peor de los casos, ser condenados a una prisión local.