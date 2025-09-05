Libreta por puntos impulsa un cambio en la cultura de los conductores

Quita de puntos

Detalla también la norma como se quitan los puntos de la libreta:

• Negarse a las pruebas de alcohol u otras drogas: Quita total de puntos.

• Participar en competencias vehiculares no autorizadas: Quita total de puntos.

• Conducir manipulando teléfono celular: Quita de 6 puntos.

• Conducir al doble o más de la velocidad permitida: Quita de 6 puntos.

• Sin el PUNC habilitante para la categoría del vehículo que conduce: Quita de 4 puntos

• Exceso de velocidad que supere 30 km la velocidad permitida sin alcanzar el doble de la velocidad permitida: Quita de 2 puntos.

• No usar cinturón de seguridad (conductor y acompañante): Quita de 2 puntos.

• No usar casco (conductor y acompañante): Quita de 2 puntos.

• Menor 12 años en asiento delanter: Quita de 2 puntos.

• Menor 12 años sin sistema de retención infantil: Quita de 2 puntos.

Marcelo Metediera, director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), explicó que conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, participar en picadas o negarse a un control de alcoholemia o marihuana resta la totalidad de los puntos, lo que implica el retiro de la libreta de circulación.

En entrevista con la emisora M24, dijo que exceder el límite de velocidad al doble de lo permitido resta seis puntos; manejar un vehículo de una categoría no habilitada en la libreta, o hacerlo con la libreta vencida por más de dos años, implica una reducción de cuatro puntos. En tanto, una multa por superar el límite de velocidad en 30 kilómetros por hora resta dos puntos.

Las personas que perdieron todo el puntaje de la libreta, o quienes tengan vencido el documento durante dos años, deben ingresar a un programa de recuperación de puntos, a cargo de las intendencias y cuyas características serán acordadas con la Unasev.