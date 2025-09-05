Hacete socio para acceder a este contenido

estar atentos

Libreta por puntos impulsa un cambio en la cultura de los conductores

En breve comenzará a funcionar el sistema de libreta de conducir por puntos el que supondrá cambios profundos en la cultura de los conductores.

Libreta por puntos trae cambios.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
El país está al borde de un cambio radical en materia de permisos de conducir y de siniestralidad ya que el Poder Ejecutivo acaba de reglamentar la ley que establece el Sistema del Permiso Nacional de Conducir por Puntos, la conocida como "libreta por puntos".

De acuerdo a esta iniciativa, que forma parte de los compromisos de campaña del actual gobierno, un conductor pierde todos los puntos y la habilitación para circular por conducir bajo efectos del alcohol o drogas, negarse a un control de sustancias o participar en picadas, según lo establece el decreto 181/025. La norma reglamenta la Ley n.º 19.824, de 2019, que crea el Sistema del Permiso Nacional de Conducir por Puntos.

Según establece la norma, a partir de ahora todas las libretas cuentan al inicio con ocho puntos. "Dichos conductores sumarán puntos cuando: a) Transcurridos 2 (dos) años sin infracciones que les quiten puntos, sumará 4 (cuatro) puntos más, alcanzando 12 (doce) puntos. b) Transcurridos 3 (tres) años más sin infracciones que les quiten puntos, sumará 2 (dos) puntos más, alcanzando 14 (catorce) puntos. c) Transcurridos 3 (tres) años más sin infracciones que les quiten puntos, sumará 1 (un) punto más, totalizando 15 (quince) puntos, siendo este el puntaje máximo posible", indica.

Quita de puntos

Detalla también la norma como se quitan los puntos de la libreta:

  • • Negarse a las pruebas de alcohol u otras drogas: Quita total de puntos.
  • • Participar en competencias vehiculares no autorizadas: Quita total de puntos.
  • • Conducir manipulando teléfono celular: Quita de 6 puntos.
  • • Conducir al doble o más de la velocidad permitida: Quita de 6 puntos.
  • • Sin el PUNC habilitante para la categoría del vehículo que conduce: Quita de 4 puntos
  • • Exceso de velocidad que supere 30 km la velocidad permitida sin alcanzar el doble de la velocidad permitida: Quita de 2 puntos.
  • • No usar cinturón de seguridad (conductor y acompañante): Quita de 2 puntos.
  • • No usar casco (conductor y acompañante): Quita de 2 puntos.
  • • Menor 12 años en asiento delanter: Quita de 2 puntos.
  • • Menor 12 años sin sistema de retención infantil: Quita de 2 puntos.

Marcelo Metediera, director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), explicó que conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, participar en picadas o negarse a un control de alcoholemia o marihuana resta la totalidad de los puntos, lo que implica el retiro de la libreta de circulación.

En entrevista con la emisora M24, dijo que exceder el límite de velocidad al doble de lo permitido resta seis puntos; manejar un vehículo de una categoría no habilitada en la libreta, o hacerlo con la libreta vencida por más de dos años, implica una reducción de cuatro puntos. En tanto, una multa por superar el límite de velocidad en 30 kilómetros por hora resta dos puntos.

Las personas que perdieron todo el puntaje de la libreta, o quienes tengan vencido el documento durante dos años, deben ingresar a un programa de recuperación de puntos, a cargo de las intendencias y cuyas características serán acordadas con la Unasev.

