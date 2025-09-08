Hacete socio para acceder a este contenido

Santo influencer

El papa canonizó al primer santo millenial conocido como el influencer de Dios

El papa León XIV declaró santo a Carlo Acutis, primer millenial en ser canonizado por la Iglesia Católica. Acutis, se ganó el título de "influencer de Dios".

El papa León XIV declaró santo a Carlo Acutis, primer millenial en ser canonizado por la Iglesia Católica. Acutis, se ganó el título de influencer de Dios.

El papa León XIV declaró santo a Carlo Acutis, primer millenial en ser canonizado por la Iglesia Católica. Acutis, se ganó el título de "influencer de Dios".

El papa canonizó a Carlo Acutis primer santo millenial conocido como el influencer de Dios.

El papa canonizó a Carlo Acutis primer "santo millenial" conocido como "el influencer de Dios".
El papa León XIV canonizó este domingo al italiano Carlo Acutis, un adolescente apasionado por la informática que falleció en 2006 a los 15 años y que desde entonces es conocido como el “influencer de Dios”. Se trata del primer santo millennial de la Iglesia Católica, un modelo de fe para las nuevas generaciones que creció en el siglo XXI y utilizó internet como herramienta de evangelización.

La ceremonia se celebró en la Plaza de San Pedro ante unas 80.000 personas, en su mayoría jóvenes y familias. Fue la primera canonización del pontificado de León XIV, que también declaró santo al italiano Pier Giorgio Frassati, recordado por su vida de servicio y su muerte temprana en 1925.

“Los nuevos santos son una invitación para todos nosotros, especialmente para los jóvenes, a no malgastar nuestras vidas, sino a convertirlas en obras maestras”, dijo León en su homilía.

De programador aficionado a referente de fe

Acutis nació en Londres en 1991 y se crió en Milán. Desde niño mostró una gran devoción religiosa y una fuerte atracción por la informática. Con apenas 11 años creó un sitio web multilingüe sobre milagros eucarísticos, un proyecto que sorprendió a la Iglesia por su calidad y alcance, en un momento en que ese tipo de desarrollos eran exclusivos de profesionales.

Su vida combinaba oración diaria frente a la Eucaristía con un uso muy medido de la tecnología que incluía solo una hora semanal de videojuegos. Esa disciplina y su forma de integrar la fe con el mundo digital lo transformaron en un referente singular, ahora el Vaticano lo presenta como un ejemplo "de cómo los católicos pueden habitar internet sin perder profundidad espiritual".

En octubre de 2006, Acutis murió tras ser diagnosticado con leucemia fulminante. Fue sepultado en Asís, ciudad asociada a San Francisco, donde su tumba se convirtió en lugar de peregrinación. Allí se lo puede ver en un féretro de vidrio, vestido con jeans, zapatillas Nike y buzo deportivo, en una imagen que millones de fieles visitan cada año.

Un santo para la era digital

La canonización de Acutis fue impulsada por el fallecido papa Francisco, convencido de que la Iglesia necesitaba referentes cercanos para los jóvenes en tiempos de redes sociales y cambios culturales acelerados.

“El ejemplo de Carlo es un recordatorio de que lo ordinario puede volverse extraordinario cuando se vive con fe”, señaló Matthew Schmalz, profesor de estudios religiosos en Holy Cross (EE. UU.), quien definió al nuevo santo como un “modelo de simplicidad en un paisaje digital cada vez más complejo”.

