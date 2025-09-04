Hacete socio para acceder a este contenido

Un elegido

Empresario brasileño incluye a Neymar en su testamento por 1.000 millones de dólares

El mundo del futbol se vio sorprendido con una noticia insólita: un empresario de 30 años decidió nombrar a Neymar Jr. como heredero de una fortuna valorada en 1.000 millones de dólares.

Neymar y una herencia inesperada

Por Redacción Caras y Caretas

Según informó el canal de televisión Bandeirantes, el hombre, que atraviesa problemas de salud y pidió mantener su identidad en reserva, acudió a una escribanía en Porto Alegre para formalizar su testamento. En el documento, al que accedió también el medio Metrópoles, se especifica que la parte disponible de su patrimonio será destinada al astro del fútbol brasileño, Neymar.

El escribano que certificó la operación declaró: “Es el testamento definitivo del testador, que, respetando la herencia legítima, determina que la parte disponible de sus bienes se destinará a Neymar da Silva Santos Junior”.

Una decisión inesperada

El empresario, soltero y sin hijos, explicó que se siente profundamente identificado con Neymar, en especial por la relación cercana que el futbolista mantiene con su padre, lo que le recuerda a su propio vínculo con su progenitor, ya fallecido.

“Ya casi tengo 31 años y no gozo de buena salud. Me doy cuenta de que no tengo a quién dejarle mis cosas si fallezco. También sufro difamaciones, soy un hombre de familia, y la relación de Neymar con su padre me recuerda mucho a la que tenía con el mío. Pero, sobre todo, sé que no es egoísta, algo poco común hoy en día”, expresó.

Además, aclaró que no desea dejar sus bienes a personas con las que no mantiene una relación estrecha ni tampoco al gobierno: “Intenté dárselos a Neymar, pero no lo conseguí. También tengo algunos objetos y cosas familiares”.

Neymar, aún sin pronunciarse

Hasta el momento, Neymar no se ha manifestado públicamente sobre este inesperado testamento que lo convierte en potencial heredero de una suma equivalente a su propia fortuna estimada en Brasil, cercana también a los 1.000 millones de dólares.

El caso, que mezcla admiración personal y decisiones patrimoniales fuera de lo común, ha generado gran repercusión en medios brasileños e internacionales.

