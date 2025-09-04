Empresario brasileño incluye a Neymar en su testamento por 1.000 millones de dólares

“Ya casi tengo 31 años y no gozo de buena salud. Me doy cuenta de que no tengo a quién dejarle mis cosas si fallezco. También sufro difamaciones, soy un hombre de familia, y la relación de Neymar con su padre me recuerda mucho a la que tenía con el mío. Pero, sobre todo, sé que no es egoísta, algo poco común hoy en día”, expresó.

Además, aclaró que no desea dejar sus bienes a personas con las que no mantiene una relación estrecha ni tampoco al gobierno: “Intenté dárselos a Neymar, pero no lo conseguí. También tengo algunos objetos y cosas familiares”.

Neymar, aún sin pronunciarse

Hasta el momento, Neymar no se ha manifestado públicamente sobre este inesperado testamento que lo convierte en potencial heredero de una suma equivalente a su propia fortuna estimada en Brasil, cercana también a los 1.000 millones de dólares.

El caso, que mezcla admiración personal y decisiones patrimoniales fuera de lo común, ha generado gran repercusión en medios brasileños e internacionales.