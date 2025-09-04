Según informó el canal de televisión Bandeirantes, el hombre, que atraviesa problemas de salud y pidió mantener su identidad en reserva, acudió a una escribanía en Porto Alegre para formalizar su testamento. En el documento, al que accedió también el medio Metrópoles, se especifica que la parte disponible de su patrimonio será destinada al astro del fútbol brasileño, Neymar.
Un elegido
Empresario brasileño incluye a Neymar en su testamento por 1.000 millones de dólares
El mundo del futbol se vio sorprendido con una noticia insólita: un empresario de 30 años decidió nombrar a Neymar Jr. como heredero de una fortuna valorada en 1.000 millones de dólares.