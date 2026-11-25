La comisión que asesora al CDC sobre el otorgamiento de estas distinciones recomendó aceptar la postulación. En ella participan el rector Héctor Cancela, la exdecana de la Facultad de Química, María Helvecia Torre, el exrector Rodrigo Arocena y el ingeniero Atilio Morquio.

“En el territorio de Israel y Palestina se desarrolla un drama que ha marcado profundamente a la humanidad en los últimos años”, comienza la justificación. “La sociedad uruguaya ha visto crecer una enorme ola de solidaridad con el pueblo palestino”, agrega.

“Nuestra Universidad ha adoptado una posición firme de condena a los crímenes del gobierno israelí y al terrorismo como medio de lucha”, valoraron. “Como universitarios, consideramos muy importante rescatar el papel del conocimiento para comprender la génesis de estos fenómenos y buscar soluciones reales”, expresaron.

Es en ese contexto que proponen otorgar la distinción “a dos historiadores muy reconocidos, que han dedicado su vida a revisar el pasado de la región, aunando rigor académico y compromiso con el futuro de los pueblos que allí habitan”, sostuvieron.

Estos dos académicos “han apostado a la convivencia pacífica sin buscar soluciones fáciles, sino a partir de una lectura original y valiente de la historia” y por ello “han sufrido en consecuencia”, puntualizaron. Pappé y Khalidi “representan a una generación de historiadores cuyo trabajo riguroso ha contribuido a entender el devenir de los pueblos palestino e israelí, a pesar del peso de relatos históricos que han alimentado durante años posiciones políticas fuertes”, analizaron.

“Cuando en el mundo avanzan las agendas de la extrema derecha, montadas sobre la ignorancia, los relatos simplistas y la falsificación, parece importante homenajear a quienes promueven con coraje el conocimiento”, argumentaron. “Aunque duela”, concluyeron.

¿Quién es Ilan Pappé?

Es un historiador judío israelí de 72 años y desarrolló buena parte de su carrera en la Universidad de Haifa, Israel. “En su libro Out of the frame, Pappé relata el proceso que lo llevó desde una postura sionista de izquierda a un rechazo de la narrativa sionista, a la que ha sometido a una crítica tanto en términos académicos –por considerarla una visión mitologizada del pasado– como morales –por entenderla como la legitimación de un nacionalismo étnico, mesiánico y colonialista que perpetró desde 1948 una limpieza étnica contra la población palestina”, reseña el documento.

Se trata de “uno de los historiadores más representativos de una generación conocida como los ‘nuevos historiadores’ israelíes, y parte de un proceso de transformación en la academia, las artes y la cultura de Israel denominada post-sionismo”, consignaron.

“Inseparable de su actividad académica, Pappé ha desarrollado un intenso activismo político”, reconocieron. “Su obra, junto a la de otros historiadores de su generación, influyó durante la relativa apertura del debate público en Israel en los años noventa, en el debate social sobre los mitos fundamentales del Estado de Israel, la divulgación a través de medios como la televisión de visiones críticas del pasado, y los cambios en los textos y programas educativos”, detallaron.

“La obra de Pappé es importante en tanto aportó una revisión crítica de la narrativa sionista sobre la guerra de 1948 a partir de una investigación profunda y original, porque ha buscado construir un intercambio académico fructífero con autores palestinos, y ha ofrecido además una importante obra de síntesis sobre el conflicto israelí-palestino”, destacaron.

“Sus trabajos son relevantes para el abordaje del sionismo como un proyecto colonialista, la dimensión de limpieza étnica que implicó la instauración del Estado de Israel, la conceptualización del apartheid y la ‘anexión sigilosa’ desplegada por Israel tras la guerra de 1967”, subrayaron. Así como para “comprender los procesos de militarización y viraje a la derecha de la política israelí en el siglo XXI”, indicaron.

“Pappé considera que su carrera no puede desvincularse de su compromiso político, cuyo objetivo es preservar la memoria de la tragedia que significó la Nakba (catástrofe) para los palestinos y trabajar por la rectificación del crimen cometido, a través de la crítica al proyecto sionista y la construcción de una narrativa histórica que ayude a la reconciliación e integre voces subalternas”, expresaron.

“Desde su lugar de visibilidad pública en Europa, ha denunciado el genocidio perpetrado contra la población palestina en Gaza y ha llamado a ejercer presión sobre los gobiernos europeos en pos de acciones contra el Estado de Israel para lograr que cese su política de colonización y apartheid”, valoraron.

¿Y Rashid Khalidi?

El historiador nació en Estados Unidos en 1948 en el seno de una familia palestina “impedida de volver a su tierra tras la guerra que dio origen al Estado de Israel, cursó sus estudios en Yale y Oxford, antes de radicarse en el Líbano donde desarrolló buena parte de su carrera docente antes de emigrar a raíz de la guerra de 1982”, reseñaron.

“De regreso a Estados Unidos trabajó en las universidades de Chicago y Columbia, dirigiendo en esta última la importante cátedra Edward Said de Estudios Árabes”, dijeron. “Su vasta obra no sólo aborda el nacionalismo palestino y el conflicto palestino-israelí, sino que incluye estudios más amplios sobre el nacionalismo árabe o la política estadounidense para Oriente Medio, destacando su libro sobre el dominio estadounidense en la región durante la Guerra Fría”, justificaron.

“La obra de Rashid Khalidi constituye una referencia ineludible para comprender la génesis y el desarrollo del nacionalismo palestino desde una perspectiva no esencialista, recuperando la agencia política de los propios palestinos”, refirieron.

“Sus investigaciones han colaborado a instalar en el debate académico la conceptualización del sionismo como un colonialismo de asentamiento. Su obra, además, ha logrado superar con una labor de erudición envidiable, la dificultad que el abordaje de sus objetos de estudio encuentra en la fragmentación y dispersión de los archivos con los que el investigador trabaja”, resaltaron.

“Asimismo, Khalidi se erige como una voz respetable y autorizada, reconocida por su apertura al debate plural, que ofrece una perspectiva crítica del conflicto israelí-palestino en Estados Unidos (y podría decirse en Occidente en general), donde la perspectiva sionista es mayoritaria”, aseguraron. “Khalidi no ha ahorrado críticas a los movimientos y dirigentes palestinos y ha reconocido la existencia de un pueblo israelí-judío”, concluyeron.