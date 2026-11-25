Una investigación contra el tráfico de armas y municiones terminó con 17 detenidos en 25 allanamientos realizados en 11 departamentos (Rivera, Tacuarembó, Maldonado, Cerro Largo, Canelones, Flores, Río Negro, Colonia, Montevideo, Rocha y San José) y se incautaron más de 50 armas de diversos calibres y más de 20.500 municiones, informó el Ministerio del Interior en un comunicado.