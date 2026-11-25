La extensa jornada de interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, celebrada este martes 24 de noviembre en la Cámara de Diputados, no solo dejó al rojo vivo la relación entre el oficialismo y los partidos tradicionales, sino que también abrió una fuerte grieta dentro del bloque opositor. El anuncio de los dos diputados de Cabildo Abierto —Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita— de no acompañar la moción de censura impulsada por la Coalición Republicana provocó una inmediata reacción en el sistema político y desató un duro intercambio de acusaciones públicas con el senador colorado Pedro Bordaberry.
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El legislador colorado expresó su malestar en su cuenta de la red social X, donde volvió a utilizar un término que ya había empleado en anteriores instancias parlamentarias para cuestionar las votaciones de los cabildantes junto al oficialismo. “De nuevo Cabildo Amplio; ¡qué vergüenza! ¿Qué pensarán los que los votaron?”, escribió el legislador, apuntando directamente contra la decisión de la bancada de no acompañar la medida más severa contra la titular de Salud Pública.
La respuesta cabildante
La respuesta desde filas de Cabildo Abierto no tardó en llegar, tanto en los pasillos del Palacio Legislativo como en el terreno digital. Al enterarse de la publicación del senador colorado, la diputada Silvana Pérez Bonavita reaccionó en el ambulatorio parlamentario con visible fastidio ante la insistencia de las críticas de sus exsocios de coalición: “Qué obsesión que tienen con nosotros”, señaló la legisladora, marcando distancia respecto a los reclamos de alineamiento automático con el resto de la oposición.
En paralelo, su compañero de bancada, el diputado Álvaro Perrone, optó por responderle a Bordaberry a través de la misma red social, apelando a la memoria política de la gestión sanitaria del gobierno anterior, cuando el Ministerio de Salud Pública estaba encabezado por el cabildante Daniel Salinas. “Pedro, vos escribías columnas en El País para criticar a Salinas y su plan de vacunación, en plena pandemia en vez de ayudar, tirabas piedras desde afuera, vergüenza”, replicó Perrone, devolviendo el calificativo empleado por el senador colorado.