La extensa jornada de interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, celebrada este martes 24 de noviembre en la Cámara de Diputados, no solo dejó al rojo vivo la relación entre el oficialismo y los partidos tradicionales, sino que también abrió una fuerte grieta dentro del bloque opositor. El anuncio de los dos diputados de Cabildo Abierto —Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita— de no acompañar la moción de censura impulsada por la Coalición Republicana provocó una inmediata reacción en el sistema político y desató un duro intercambio de acusaciones públicas con el senador colorado Pedro Bordaberry.