La abogada Lorena Roqueta, recientemente electa directora del Banco de Previsión Social (BPS) en representación de los trabajadores, registró un procesamiento judicial en 2012 en el departamento de Colonia vinculada a una causa por drogas, de acuerdo con una información difundida este miércoles por el portal El Observador.
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Directora electa en el BPS fue procesada en 2012 por tráfico de drogas
Lorena Roqueta flamante directora electa para el BPS y reconocida militante nacionalista, fue procesada por transporte de estupefacientes en 2012.