Posteriormente, obtuvo el título de abogada en 2015 en la Universidad Católica y se recibió de escribana en 2018, desarrollando su actividad profesional antes de su irrupción en la escena pública nacional.

El impacto en la representación del BPS

Roqueta de notoria militancia en el Partido Nacional, cobró relevancia en el debate público el pasado domingo al resultar electa directora del BPS en representación de los trabajadores, resultado que puso fin a 34 años de hegemonía del PIT-CNT en ese puesto del directorio del organismo previsional.

El antecedente judicial dado a conocer en las últimas horas se suma al escenario posterior a la jornada electoral de la seguridad social, en el que la flamante representante asume un rol de proyección institucional tras imponerse en las urnas.