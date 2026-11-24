Cambio de aire con Carreño

La llegada de Daniel Carreño trajo un cambio de aire en el Torneo Clausura, donde dirigió 13 compromisos con ocho triunfos, tres empates y dos derrotas. Fue el entrenador de mayor eficacia del ciclo con un 75% de los puntos logrados, aunque pese a llegar con chances casi hasta el final, el margen era demasiado estrecho para revertir el panorama anual.

Por esa razón, Nacional depende de la Copa AUF Uruguay para acceder a la Libertadores —o a la fase previa de entrada al certamen—. Se trata de una instancia de peso para el club con más participaciones en la historia del torneo y dueño de una racha de 30 años consecutivos disputando la máxima competencia continental.

Carreño conoce esa exigencia histórica, pero sabe que enfrente tendrá a un rival incómodo como Montevideo City Torque. Si bien el once titular todavía no está confirmado, el técnico apostará a su mejor material disponible para superar la semifinal.

Con Francisco Calvo y Sebastián Coates ya a la orden para conformar la zaga central, y con Maxi Gómez como referencia ofensiva, el armado no presentaría grandes sorpresas, más allá de algunos ajustes.

La principal duda pasa por el carrilero por izquierda. El flojo rendimiento de Camilo Cándido lleva a que el entrenador dude en esa posición. La opción de colocar de arranque a Nicolás "Ojito" Rodríguez hace pensar al entrenador. El probable equipo para enfrentar al ciudadano sería con Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates y Francisco Calvo; Gastón Martirena, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Camilo Cándido o Nicolás Rodríguez y Luciano González; Tiziano Correa y Maxi Gómez.