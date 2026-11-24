En el próximo partido, Nacional y Daniel Carreño se juegan todo. Tras la derrota ante Cerro el viernes pasado y el cierre en el sexto lugar de la Tabla Anual, el cruce del jueves ante Montevideo City Torque resulta decisivo si el club pretende meterse en la pre Libertadores.
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La caída en la Anual expone un año complejo para los tricolores, marcado por la inestabilidad en el banco y tres entrenadores a lo largo de la temporada. El ciclo comenzó con Jadson Viera, quien venía de ser campeón el torneo anterior tras dirigir cuatro encuentros; en esta campaña sumó siete partidos, con tres triunfos, tres derrotas y un empate, cosechando 11 puntos de 21 posibles (un 47% de efectividad).
Luego llegó Jorge Bava, al frente del equipo durante 17 partidos, con un saldo de ocho victorias, ocho caídas y un empate. De 51 unidades en juego obtuvo 25, rondando el 50% de rendimiento.
Cambio de aire con Carreño
La llegada de Daniel Carreño trajo un cambio de aire en el Torneo Clausura, donde dirigió 13 compromisos con ocho triunfos, tres empates y dos derrotas. Fue el entrenador de mayor eficacia del ciclo con un 75% de los puntos logrados, aunque pese a llegar con chances casi hasta el final, el margen era demasiado estrecho para revertir el panorama anual.
Por esa razón, Nacional depende de la Copa AUF Uruguay para acceder a la Libertadores —o a la fase previa de entrada al certamen—. Se trata de una instancia de peso para el club con más participaciones en la historia del torneo y dueño de una racha de 30 años consecutivos disputando la máxima competencia continental.
Carreño conoce esa exigencia histórica, pero sabe que enfrente tendrá a un rival incómodo como Montevideo City Torque. Si bien el once titular todavía no está confirmado, el técnico apostará a su mejor material disponible para superar la semifinal.
Con Francisco Calvo y Sebastián Coates ya a la orden para conformar la zaga central, y con Maxi Gómez como referencia ofensiva, el armado no presentaría grandes sorpresas, más allá de algunos ajustes.
La principal duda pasa por el carrilero por izquierda. El flojo rendimiento de Camilo Cándido lleva a que el entrenador dude en esa posición. La opción de colocar de arranque a Nicolás "Ojito" Rodríguez hace pensar al entrenador. El probable equipo para enfrentar al ciudadano sería con Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates y Francisco Calvo; Gastón Martirena, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Camilo Cándido o Nicolás Rodríguez y Luciano González; Tiziano Correa y Maxi Gómez.