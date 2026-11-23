¿Quién es Lorena Roqueta?

Lorena Roqueta es abogada y escribana, y se desempeña en la Intendencia de Colonia desde diciembre de 2005, según su Linkedin. Según el Registro de Vínculos con el Estado de la Oficina Nacional del Registro Civil, Roqueta está presupuestada desde 2012. El mecanismo de ingreso a la función pública fue la transformación del contrato laboral, desde uno diferente previo, aunque el portal no precisa cuál era el anterior.

La candidatura de Roqueta fue respaldada por la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) Soriano, lo que le evitó tener que recolectar un número abultado de firmas que la respaldaran ante la Corte Electoral.

El miércoles 28 de octubre la candidata participó de un conversatorio en la sede del Partido Nacional (PN) llamado “La agenda laboral de cara a la seguridad social del mañana: trabajo digno”.

Donde participaron el Dr Rodolfo Saldain (PN), ideólogo de la reforma jubilatoria de 1995 que introdujo el régimen mixto, y la de 2023 que lo consolidó. También expusieron el exministro de Trabajo Pablo Mieres (Partido Independiente), el expresidente del BPS, Alfredo Cabrera (PN), la exdirectora general del Ministerio de Trabajo, Valentina Arlegui (PN) y el exdirector de Trabajo Federico Daverde (PN).

Roqueta está acompañada en la lista por dirigentes y militantes del PN, como su tercer suplente, Diego Pazos Rosado, que estuvo asistiendo al diputado Gabriel Gianoli entre 2020 y 201, con un pase en comisión. Es funcionario del Ministerio de Desarrollo Social.

Le sigue en la lista Dina Fernández, quien fue alcaldesa de Maldonado por el Partido Nacional entre 2015 y 2020, y se desempeñó como presidenta de Adeom Maldonado en dos períodos. Según medios locales fue expulsada del sindicato bajo acusaciones de irregularidades cuando dejó su última presidencia y fue electa alcaldesa. Trabaja en la Intendencia desde 1992, y figura con un pase en comisión con el senador nacionalista Sergio Botana desde 2025.

El excandidato a intendente de Tacuarembó por el Frente Amplio (FA), Gustavo Bermúdez, compite como suplente en la lista 15, opositora al PIT-CNT, en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS).

El quinto suplente de la lista es Gustavo Bermúdez, quién según informó La Diaria, y confirmó Caras y Caretas, fue candidato a intendente en Tacuarembó en el año 2025. Según informaron fuentes departamentales el dirigente local “ya no integra la fuerza política”.

Bermúdez inició su militancia en la izquierda en 1981 (pasando por sectores como el 26 de Marzo, el Partido Comunista y Asamblea Uruguay). Se alejó del FA en 2009 para luego transitar por el Partido Nacional y Asamblea Popular, según declaró al Canal Cuatro de Tacuarembó el año pasado.

Posteriormente regresó al FA, fuerza por la cual fue candidato a la Intendencia de Tacuarembó en las elecciones departamentales de 2025. En el FA Bermúdez estaba vinculado al sector Unión de Izquierda Republicana (Unir), liderado por Fernando Amado, pero también se alejó según informaron fuentes del sector.

Bermúdez es funcionario presupuestado del Banco de Previsión Social desde 1981, y entre 2016 y 2020 estuvo en pase en comisión en la intendencia departamental, que en ese momento era liderada por el nacionalista Eber da Rosa.

Dos suplentes de los que Caras y Caretas no comprobó militancia política o social son María Sofía Bages (primera suplente), quien es funcionaria de la Intendencia de Soriano desde 2011. E ingresó como presupuestada por designación directa. Por último Juan José Fernández Lacuesta (cuarto suplente) no figura como empleado público.

Apoyos

La lista 15 es parte de un paraguas mayor, el movimiento “Hay otro camino”, y es respaldada por el actual director por los empresarios José Pereyra, así como el director electo para ese orden Jorge Fernandez (Lista 25). Pereyra llegó al directorio del BPS con el apoyo del movimiento Un Solo Uruguay.

Por otro lado, el candidato de la lista 5 Renaldo Borriero (Hay otro camino) y la de la lista 1 de Estela Ovelar, esperan el escrutinio definitivo, para que los votos observados terminen de definir la elección en el orden de los pasivos.

La candidatura de Roqueta se presenta como independiente de representaciones gremiales, sociales y partidarias, pero recibió el apoyo público de dirigentes de la Coalición Republicana, como el excandidato presidencial y presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y el senador nacionalista Sergio Botana.

En su cuenta de X el presidente del PN felicitó a Lorena Roqueta por “el histórico triunfo en el orden de los trabajadores del BPS, y a Jorge Fernández por su victoria en empresarios”. También a “Renaldo Borriero por el gran trabajo en pasivos”, expresó. “Hoy los uruguayos dieron un mensaje muy claro: nadie es dueño de la representación de los trabajadores”, expresó el dirigente blanco.

Propuestas

Entre sus principales planteos se encuentran agilizar los tiempos de resolución de trámites, descentralizar la atención creando mesas departamentales de representación en el interior, mejorar el seguro de desempleo para abarcar pequeños emprendimientos y aplicar de oficio la prescripción de deudas vencidas.

La lista 15 asegura en sus redes sociales que llevará adelante una “representación para todos, sin divisiones entre públicos, privados o el interior”. Defenderán los “derechos, con una seguridad social adaptada a los tiempos actuales”.

"Recorrimos el país escuchando a trabajadores de todos los sectores. Sus planteos son el centro de esta candidatura, y el compromiso es llevarlos al directorio del BPS", manifestaron en el comunicado de lanzamiento de la candidatura.

"Cuentas claras antes de pedir más" y "plantear una revisión de cómo se usa hoy el dinero del BPS: gastos, contratos, exoneraciones, obligaciones de otros organismos, certificaciones, vivienda y turismo social", expresaron.

"Que los derechos se sumen" por lo tanto "impulsar reglas claras para que acceder a una prestación no te deje afuera de otra si cumplís los requisitos", sostuvieron.

"Que un plazo no te haga perder el seguro de paro" hay que "promover que el límite de 30 días deje de ser causa de pérdida del beneficio", indicaron.

"Más protección para personas con discapacidad" y conseguir que "si fallecen sus padres, el hijo o la hija con discapacidad pueda cobrar la pensión por sobrevivencia además de su prestación actual", propusieron.

"Que emprender no te deje sin cobertura" y así "defender que tener un emprendimiento o ser monotributista no te excluya del seguro de desempleo si perdés tu trabajo", plantearon.

¿Cómo fue la campaña?

Durante la cobertura de Caras y Caretas sobre las elecciones del BPS, el medio pudo notar que la campaña del movimiento Hay otro camino fue netamente de apelación antisindical, y enfocada al rechazo del PIT-CNT. En redes sociales proliferaron afiches de estilo derechista contra la organización de los trabajadores, alegando que conlleva sectarismos y corporativismos.

En la cobertura de redes sociales el medio La derecha diario Uy tuvo un lugar destacado. Así como el influencer y comunicador político Abi Fernández, quien integra la ong Turning Point (fundada por el estadounidense Charlie Kirk). De la mano del medio de comunicación Outsider Uy, generaron contenido viral que apoyó la campaña de Hay otro camino.

Según el PIT-CNT hubo importantes inversiones económicas “destinadas a la difusión masiva de noticias falsas y al empleo de cuentas automatizadas y redes de desinformación”.