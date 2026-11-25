En cambio, sostuvo que la nueva integración apunta a conformar un equipo con mayor capacidad de trabajo y distintas perspectivas. «La necesidad de darle una mayor densidad a un equipo de trabajo», resumió al explicar los fundamentos de la propuesta.

La dirigente consideró que el escenario político actual exige una estructura más amplia, capaz de acompañar las responsabilidades de una fuerza política que está al frente del gobierno nacional. En ese sentido, planteó que la distribución de tareas permitirá evitar que la actividad cotidiana y la representación institucional recaigan exclusivamente sobre el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y una única vicepresidencia.

Un equipo más amplio para impulsar el plan político

Piñeiro también vinculó la ampliación de la conducción con la elaboración de un nuevo plan político, uno de los asuntos que formó parte de la discusión del Plenario Nacional.

La propuesta presentada contempla tres ejes centrales de acción y, según adelantó, el desarrollo de ese esquema demandará un esfuerzo importante de organización y coordinación.

La distribución de las áreas de trabajo entre los integrantes de la presidencia todavía está en proceso de definición. «Estamos trabajando en distribuir un poco los temas y las áreas de trabajo en las que vamos a estar», indicó.

La vicepresidenta explicó que la organización de las responsabilidades tendrá como referencia el plan político que fue presentado ante el Plenario y que ahora se abrirá un período de discusión.

En ese marco, señaló que los próximos dos meses serán importantes para recoger aportes y avanzar en la definición de las líneas de trabajo. La intención es que el Frente Amplio fortalezca su funcionamiento como fuerza política y pueda desarrollar una estrategia acorde con su actual responsabilidad de gobierno.