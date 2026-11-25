La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, finalizó una extensa instancia de interpelación en la Cámara de Diputados sin el respaldo del Parlamento, luego de que las bancadas de la oposición aprobaran una moción conjunta declarando insuficientes sus explicaciones. El llamado a sala, impulsado por el legislador herrerista Federico Casaretto, se centró en la resolución adoptada por la jerarca en octubre de 2025, mediante la cual redujo de cinco a tres años la inhabilitación de la anestesista Inés Miralles tras el fallecimiento de Soledad Barrera, una medida que el propio presidente Yamandú Orsi revocó dos semanas atrás en acuerdo con la ministra.
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Interpelación a Lustemberg: Cabildo no avaló moción de censura y terminó naufragando
La oposición consideró insuficientes las explicaciones de la ministra por el caso Miralles. El Ejecutivo ya ratificó el respaldo a la continuidad de Lustemberg.