Sin censura

Pese a la unidad alcanzada para cuestionar la gestión de la ministra, el intento de avanzar hacia una moción de censura generó divisiones internas y terminó por naufragar. Tras una primera iniciativa redactada por Salle, las bancadas de los partidos Nacional, Colorado e Independiente impulsaron una propuesta común al amparo del artículo 147 de la Constitución. Dicha norma establece que la cámara debe considerar la censura en un plazo no inferior a las 48 horas y, de alcanzar mayoría simple, convocar a la Asamblea General dentro de las siguientes 48 horas, instancia en la que se requieren 66 votos para hacer efectiva la remoción.

Aunque los coordinadores de bancada habían manejado tentativamente sesionar el próximo miércoles a las 10:00 horas para tratar el tema —lo que habría derivado en una Asamblea General el viernes de esa misma semana—, la iniciativa perdió viabilidad ante la postura de Cabildo Abierto. Pese a los intercambios informales mantenidos en la previa con el diputado cabildante Álvaro Perrone, la fuerza política liderada por Guido Manini Ríos se negó a firmar la moción de censura y comunicó que no acompañará esa medida con sus votos en la Cámara de Diputados.