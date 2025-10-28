Un grupo de británicos podría haber revolucionado el campo de la salud sexual con una idea sencilla pero sorprendente. Se trata de preservativos capaces de cambiar de color si detectan una infección de transmisión sexual (ITS) en la persona usuaria o en su pareja.
Condones semáforo
Inventan preservativos que cambian de color si detectan una infección de transmisión sexual
Británicos desarrollaron preservativos que reaccionan ante infecciones de transmisión sexual, cambiando de color según tipo de bacteria o virus detectado.