Inventan preservativos que cambian de color si detectan una infección de transmisión sexual

Amarillo ante herpes

Azul ante sífilis

Púrpura ante virus del papiloma humano (VPH)

Objetivo del proyecto

El objetivo, explicaron, es promover la detección temprana y reducir la transmisión de ITS, especialmente entre jóvenes que suelen evitar consultas médicas por vergüenza o desconocimiento.

La propuesta ganó reconocimiento en el TeenTech Awards, un concurso que premia la innovación científica entre adolescentes en Reino Unido. Aunque el producto todavía no está disponible comercialmente, su desarrollo despertó el interés de laboratorios y organizaciones de salud sexual por el potencial impacto en la prevención.

“Queríamos que la gente pudiera cuidar su salud de una manera más segura y privada”, dijo uno de los creadores al presentar el proyecto. Si la tecnología logra pasar las etapas de validación y regulación, podría marcar un antes y un después en la educación sexual y en las estrategias de prevención de ITS en todo el mundo.