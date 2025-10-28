Hacete socio para acceder a este contenido

Sánchez a Lacalle: "Pusieron en riesgo al país cuando aceptaron la garantía de una empresa trucha"

Alejandro Sánchez cuestionó al expresidente Lacalle Pou, defendió la rescisión del contrato con Cardama y señaló la falta de garantías en la operación.

Por Redacción de Caras y Caretas

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, respondió este martes al expresidente Luis Lacalle Pou, quien había acusado al mandatario Yamandú Orsi de “pasarse de rosca” con la decisión de rescindir el contrato con el astillero español Cardama. Sánchez sostuvo que el gobierno actuó con responsabilidad al denunciar un acuerdo que, según afirmó, carecía de garantías reales de cumplimiento.

En diálogo con el programa En Perspectiva, Sánchez explicó que la actual administración encontró un contrato “sin garantías de fiel cumplimiento” y que, ante esa situación, no podían continuar con un documento que no ofrecía respaldo alguno al Estado uruguayo. “No pueden seguir con un contrato donde no hay garantías de que lo que se construya sea lo que se contrató y funcione”, afirmó.

Daño autoinflingido

El jerarca cuestionó además la actitud del gobierno anterior por haber avalado un contrato respaldado por una empresa que, dijo, no tenía solvencia ni existencia comprobada. “El daño reputacional que denuncian fue autoinfligido. Trajeron una empresa de papel, Eurocommerce, para garantizar un contrato millonario”, sostuvo.

Según Sánchez, el “camino responsable” fue iniciar las acciones correspondientes y denunciar el documento firmado por la anterior administración. “La informalidad con la que se manejó Cardama y el gobierno pasado es la que nos trajo estos problemas”, afirmó.

El secretario también apuntó a la reacción del Partido Nacional, que respaldó los cuestionamientos de Lacalle Pou a la decisión de Orsi. “¿No van a respaldar esta decisión? ¿No les parece razonable? ¿No es una decisión que protege al Estado?”, se preguntó y agregó que en lugar de atacar políticamente al presidente, “deberíamos estar todos defendiendo la resolución que salvaguarda los intereses del país”.

Los abogados de Cardama

En cuanto a las declaraciones del expresidente, Sánchez consideró que fueron “muy jugadas” y “más propias de un abogado de Cardama que de un exmandatario uruguayo”. “Lo que esperaba de la conferencia del Partido Nacional era una explicación razonable de por qué aceptaron esta garantía y por qué no hicieron los controles”, afirmó.

Sánchez aseguró además que Lacalle Pou fue “arrastrado a una operación política” para convertir el tema en un cruce personal con Orsi. Frente a la acusación del exmandatario de que el actual gobierno busca “destruir lo que encontró”, Sánchez respondió: “Cuando me dicen que estoy destruyendo... No se puede destruir lo que no existía. Si hay algo que no se puede destruir es el humo”.

También calificó de “agraviantes” los dichos de Lacalle Pou hacia el presidente Orsi. “Cruza con mucha dureza. Pusieron en riesgo al país cuando aceptaron una garantía inexistente de una empresa trucha”, remarcó.

Mientras tanto, Lacalle Pou insistió en que llamó a Orsi para que “reevalúe” la decisión y defendió la gestión de su administración. Pero desde la Torre Ejecutiva, la posición de Sánchez fue clara, el gobierno considera que la denuncia del contrato era la única forma de proteger al Estado de un acuerdo que nació viciado y sin sustento real.

