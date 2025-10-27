Denuncia del Estado contra Cardama le cayó a la fiscal Sandra Fleitas

La denuncia fue presentada en la sede de Fiscalía por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz y el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez. Por la fecha de la presentación de la denuncia, se preveía que actuara el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 3er. Turno Gilberto Rodríguez, quien se encontraba de turno al momento de presentada la denuncia contra Cardama, pero la DPA asignó a Fleitas el caso en función del sistema informático aleatorio.