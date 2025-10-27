Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad BPS | Interior |

Pasividades

BPS publicó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para noviembre 2025

El cronograma del Banco de Previsión Social (BPS), indica que los pagos comenzarán el martes 4 de noviembre.

BPS dio a conocer el calendario de pagos de noviembre.

BPS dio a conocer el calendario de pagos de noviembre.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El Banco de Previsión Social (BPS) publicó su calendario de pagos para las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones correspondientes al mes de octubre, que serán abonadas en noviembre de 2025.

Montevideo

Los pagos en las oficinas centrales del BPS se realizarán desde el martes 4 hasta el jueves 20 de noviembre.

Quienes cobren por depósito en cuenta bancaria o a través de instituciones emisoras de dinero electrónico (IEDES) recibirán el pago el martes 4 de noviembre.

En tanto, los beneficiarios que perciban su prestación mediante empresas contratistas podrán hacerlo entre el jueves 6 y el jueves 20 de noviembre.

Interior del país

Para los beneficiarios del interior, las giras de pago del BPS se desarrollarán entre el miércoles 5 y el viernes 7 de noviembre.

Los pagos por depósito bancario o IEDES se acreditarán el martes 4 de noviembre, mientras que quienes cobren a través de empresas contratistas podrán hacerlo desde el jueves 6 hasta el jueves 20 de noviembre.

El organismo recordó que las personas que tengan dudas o deseen verificar su caso particular pueden hacerlo a través del sitio web oficial del BPS.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar