BPS publicó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para noviembre 2025

El Banco de Previsión Social (BPS) publicó su calendario de pagos para las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones correspondientes al mes de octubre, que serán abonadas en noviembre de 2025.
Montevideo
Los pagos en las oficinas centrales del BPS se realizarán desde el martes 4 hasta el jueves 20 de noviembre.
Quienes cobren por depósito en cuenta bancaria o a través de instituciones emisoras de dinero electrónico (IEDES) recibirán el pago el martes 4 de noviembre.
En tanto, los beneficiarios que perciban su prestación mediante empresas contratistas podrán hacerlo entre el jueves 6 y el jueves 20 de noviembre.
Interior del país
Para los beneficiarios del interior, las giras de pago del BPS se desarrollarán entre el miércoles 5 y el viernes 7 de noviembre.
Los pagos por depósito bancario o IEDES se acreditarán el martes 4 de noviembre, mientras que quienes cobren a través de empresas contratistas podrán hacerlo desde el jueves 6 hasta el jueves 20 de noviembre.
El organismo recordó que las personas que tengan dudas o deseen verificar su caso particular pueden hacerlo a través del sitio web oficial del BPS.