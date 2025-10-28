Hacete socio para acceder a este contenido

Educación

Inició paro de 48 horas: sindicato docente ocupó varios liceos

La medida se extenderá hasta el miércoles y se adhiere al paro convocado por el Pit-Cnt en el marco del debate presupuestal en el Senado.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo (Ades-Montevideo) inició este martes un paro de 48 horas y ocupó unos 7 liceos. Reclaman más presupuesto para la educación.

Según informó Ades, los liceos ocupados son 1, 2, 9, 13, 22, 61 y 72. "Paramos por 48 horas por presupuesto digno para la educación pública. 28 y 29 de octubre paramos, ocupamos y nos movilizamos", informó el sindicato a través de sus redes sociales.

Esta medida se extenderá hasta mañana y se adhiere al paro convocado por el Pit-Cnt en el marco del debate por el presupuesto que está teniendo lugar en la Cámara de Senadores.

Paro del Pit-cnt

El paro del Pit-Cnt se realizará este miércoles 29 de octubre, entre las 9 y las 13 horas, con una movilización desde la Universidad de la República hacia el Palacio Legislativo. “Uno de los puntos centrales de la plataforma reivindicativa de la central sindical tiene que ver con la defensa de la negociación colectiva y, especialmente, con el desarrollo de las negociaciones en el marco de los Consejos de Salarios”, explicó el vicepresidente de la central sindical y secretario general del Sunca, Javier Díaz, en una nota publicada en el Portal del Pit-Cnt.

La plataforma reivindicativa de la central sindical también incluye la solidaridad con Palestina y "la condena del asedio militar hacia Venezuela por parte de EE.UU".

También se realizaran concentraciones y marchas en todos los departamentos del interior.

