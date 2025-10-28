Inició paro de 48 horas: sindicato docente ocupó varios liceos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ADES_Montevideo (@ades_montevideo)

Paro del Pit-cnt

El paro del Pit-Cnt se realizará este miércoles 29 de octubre, entre las 9 y las 13 horas, con una movilización desde la Universidad de la República hacia el Palacio Legislativo. “Uno de los puntos centrales de la plataforma reivindicativa de la central sindical tiene que ver con la defensa de la negociación colectiva y, especialmente, con el desarrollo de las negociaciones en el marco de los Consejos de Salarios”, explicó el vicepresidente de la central sindical y secretario general del Sunca, Javier Díaz, en una nota publicada en el Portal del Pit-Cnt.

La plataforma reivindicativa de la central sindical también incluye la solidaridad con Palestina y "la condena del asedio militar hacia Venezuela por parte de EE.UU".

También se realizaran concentraciones y marchas en todos los departamentos del interior.