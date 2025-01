Pampita y Wanda Nara en Punta del Este: una bomba mediática

El escándalo se profundizó aún más cuando en el programa LAM (América) se confirmó que Icardi estaría conviviendo con la China Suárez en Nordelta, lo que generó una nueva ola de controversias. Según Wanda, sus hijas no ven a Suárez como la pareja de su padre, sino que la perciben como "la empleada y encargada de cuidarlas".

Pampita en el medio del torbellino

En medio de esta tormenta mediática, Pampita se vio indirectamente involucrada. Wanda Nara publicó capturas de chats con la China Suárez donde se hacía referencia a la modelo y conductora. Lejos de esquivar el tema, Pampita decidió intervenir y comunicarse con ambas partes.

"Le dije que nos respetamos todas", comentó Pampita en una entrevista para Desayuno Americano, el ciclo matutino de Pamela David. "No me repercutió para nada la publicación de los chats porque el pasado está muy enterrado. Somos grandes madres de hermanos que se aman. Y estamos súper conscientes de que el vínculo tiene que estar lleno de paz y amor", agregó.

La modelo y conductora aclaró que mantiene una relación cordial tanto con Wanda como con Suárez, y aseguró que prefiere no verse envuelta en conflictos. "Que nos respetamos todas entre sí y que yo, por lo menos, no estoy metida en ningún tema. Tengo la mejor onda. Se ve que estoy en un muy buen momento personal, de mucha paz, y es difícil que algo me saque de mi eje".

La presencia de Pampita y Wanda Nara en Punta del Este consolidó la idea de que el balneario uruguayo sigue siendo el destino predilecto de las celebridades, no solo para descansar, sino también para ser protagonistas de las principales historias del verano.