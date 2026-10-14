El secreto detrás de las canas: por qué salen y qué dice la ciencia

Con el paso del tiempo, estas células y las que las mantienen pueden perder actividad o disminuir en número. Cuando el folículo deja de producir suficiente melanina, el cabello nuevo comienza a crecer con menos pigmento hasta adquirir un aspecto gris o blanco.

La genética desempeña un papel determinante en el momento en que aparecen las primeras canas. Por ello, algunas personas comienzan a encanecer siendo jóvenes, mientras que otras conservan su color durante décadas. La herencia también explica por qué dos personas de la misma edad pueden presentar cantidades de cabello gris muy distintas.

No existe una dieta, producto o rutina de cuidado que garantice la conservación del color natural durante más tiempo. Una vez que un folículo pierde la capacidad de producir pigmento, cortar o arrancar el cabello no alterará su funcionamiento.

El estrés puede acelerar el proceso

Diversas investigaciones han identificado mecanismos biológicos que explican cómo los periodos intensos de estrés pueden afectar a las células responsables de mantener la pigmentación.

Un estudio publicado en Nature encontró que el estrés puede activar una respuesta del sistema nervioso que afecta a las células madre de los melanocitos dentro de los folículos. Cuando estas células se agotan, el folículo pierde una fuente necesaria para producir nuevos melanocitos y el cabello puede comenzar a crecer sin pigmento.

Esto no significa que cada situación estresante genere una cana de inmediato. El encanecimiento es un proceso complejo en el que intervienen la edad, la genética y otros factores. Además, se han documentado casos en los que el cabello ha recuperado parcialmente su pigmentación tras reducirse los niveles de estrés.

Alimentación y hábitos: ¿pueden ayudar?

Algunos estudios relacionan el encanecimiento prematuro con deficiencias de nutrientes como la vitamina B12, el hierro, el folato o la vitamina D. Esto no implica que el consumo de suplementos vaya a detener las canas asociadas al envejecimiento natural.

No obstante, si existe una deficiencia, identificarla y corregirla es fundamental para la salud general y, en determinados casos, puede favorecer cierta recuperación de la pigmentación.

Una alimentación variada es más razonable que buscar un alimento “anticanas”.

es más razonable que buscar un alimento “anticanas”. Evitar el tabaquismo ayuda a reducir un factor directamente relacionado con el encanecimiento prematuro.

ayuda a reducir un factor directamente relacionado con el encanecimiento prematuro. Dormir adecuadamente, manejar el estrés y proteger el cabello de la radiación solar favorecen su cuidado general, aunque no aseguran la permanencia del color.

¿Se pueden revertir de forma natural?

No existe un remedio natural con evidencia clínica sólida que pueda detener o revertir de manera general las canas relacionadas con el envejecimiento.

El aceite de coco, el amla, el curry, la cebolla o las infusiones pueden ofrecer beneficios para la salud capilar o cutánea, pero no se ha demostrado que reactiven los melanocitos para recuperar el pigmento.

Se han observado casos de repigmentación parcial, especialmente cuando las canas estaban relacionadas con factores modificables, como determinados periodos de estrés o algunas condiciones subyacentes.

especialmente cuando las canas estaban relacionadas con factores modificables, como determinados periodos de estrés o algunas condiciones subyacentes. En la mayoría de los casos, las canas asociadas a la edad forman parte de un proceso gradual que, hasta el momento, no se puede prevenir ni revertir de forma comprobada.

Si las canas comienzan a surgir de manera inusualmente temprana o acompañadas de otros síntomas, es recomendable consultar a un profesional de la salud para descartar deficiencias nutricionales u otras afecciones.