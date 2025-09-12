Los derrotados

En ese marco, un sujeto entronizado por los medios, notoriamente desequilibrado, logró reunir las adhesiones de una mayoría social dispuesta a un salto al vacío con tal de cambiar, de explorar la posibilidad de un cambio radical. Desde entonces, el gobierno de Milei ha sido un ajuste infinito, adornado de una sucesión perversa de medidas contra los sectores más débiles y un permanente discurso de agresión contra todos, en nombre de un programa impracticable que solo beneficia a pequeños grupos, a la casta más corrupta, y que ha sobreendeudado un país ya de por sí muy endeudado con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional.

Tras casi dos años de gobierno, la elección en la populosa Provincia de Buenos Aires, donde vive el 40 % del padrón electoral nacional, marcó un antes y un después en el panorama político del país vecino: la derrota clamorosa de los candidatos de Milei y de Macri que, juntos, reunieron casi 15 % menos que el conjunto del peronismo, agrupado bajo el lema Fuerza Patría, significa el principio del fin de la experiencia austríaca trasnochada de Javier Milei y su hermana cleptómana, y significa también el resurgimiento del peronismo de la mano del gobernador de la provincia, Axel Kicillof; la expresidente presa, Cristina Fernández; el líder social Juan Grabois; el excandidato Sergio Massa; los intendentes y los gobernadores del peronismo.

Con el fallo del TSJ en Brasil, confirmando la prisión de Bolsonaro por más de 40 años, y el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, todo sugiere que la película de terror que representan estos hombres en poco tiempo habrá pasado. Pero si las alternativas que reflejan la sensibilidad del campo popular no toman las responsabilidades y logran dar solución a los múltiples problemas de desigualdad, empleo, educación y, en general, dar satisfacción a las demandas de las grandes mayorías sociales, más temprano o más tarde reaparecerán con otros rostros estos falsos profetas del odio que reclaman la adhesión de lo peor de nosotros mismos.