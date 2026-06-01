Los juegos que más entretienen a los latinoamericanos según los datos

América Latina lleva años siendo descripta como un "mercado emergente" en la industria del entretenimiento digital. Pero los números de 2025 cuentan otra historia: la región ya tiene más de 372 millones de jugadores activos y genera cerca de 8.300 millones de dólares en ingresos por videojuegos, según el Global Games Market Report de Newzoo. Cuarta entre las cinco grandes regiones del mundo, LATAM dejó atrás la etiqueta de promesa para convertirse en protagonista real.
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Lo interesante no es solo el tamaño del mercado, sino la variedad de preferencias. Porque un joven en Buenos Aires no juega lo mismo que uno en La Paz o en Montevideo, aunque los tres estén conectados al mismo tiempo.
Videojuegos que dominan la región
El móvil manda. El gaming en smartphones generó más de 7.200 millones de dólares en LATAM durante 2024 y se espera que crezca a un ritmo del 10,6% anual hasta 2030, con Android como plataforma dominante. La razón es sencilla; un teléfono de gama media ya permite correr juegos complejos sin necesidad de consolas costosas.
Títulos como Fortnite y Call of Duty mantienen comunidades enormes en toda la región, aunque con matices propios. Los jugadores latinoamericanos priorizan estabilidad técnica, velocidad de carga y que las mecánicas funcionen bien en conexiones más lentas, algo que no siempre los estudios internacionales tienen en cuenta. El que lo hace bien, fideliza.
Juegos de azar online, un mercado en expansión
Otro segmento que creció con fuerza es el de los juegos de azar en plataformas digitales. La tendencia revela que la ruleta es el juego más elegido en tres de los cinco principales mercados de la región. El póker lidera entre los juegos de cartas, con México a la cabeza.
Lo que impulsa este crecimiento no es solo la curiosidad: es la accesibilidad. Plataformas de casino Bolivia y otros mercados andinos muestran cómo la oferta digital llegó a zonas donde antes no había opciones presenciales. Para muchos usuarios, la posibilidad de jugar ruleta o blackjack desde el teléfono es, literalmente, la primera vez que acceden a ese tipo de entretenimiento.
eSports y gaming competitivo: la nueva pasión regional
Los deportes electrónicos son, quizás, el fenómeno más llamativo. La audiencia de eSports en LATAM creció un 20% en los últimos años y superó los 122 millones de espectadores en 2024. Brasil, México y Argentina concentran la mayor parte de la inversión, aunque países como Colombia y Perú empiezan a asomar con talento propio en torneos internacionales.
Valorant, League of Legends y Counter-Strike 2 tienen comunidades competitivas activas en toda la región. Riot Games ya organizó ligas regionales específicas para LATAM (norte y sur), reconociendo que la región no es un bloque homogéneo sino un mosaico de mercados con identidades propias. Eso también se nota en los datos.
Qué tienen en común los juegos que más enganchan
Hay un hilo conductor entre todos estos géneros; el componente social y la actualización constante. Los juegos que más retienen jugadores en LATAM son los que generan comunidad, permiten jugar con amigos y ofrecen algo nuevo cada semana. Las mecánicas de eventos en vivo, temporadas y recompensas por actividad funcionan especialmente bien en la región, donde el juego tiene una dimensión social muy fuerte.
El smartphone fue la puerta de entrada para la mayoría. Y una vez adentro, las preferencias se diversifican: videojuegos de acción, juegos de azar, torneos competitivos. Lo que queda claro es que el entretenimiento digital en América Latina ya no busca parecerse a otras regiones. Está construyendo su propia identidad, con más de 372 millones de jugadores dispuestos a demostrarlo.