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Política

Sin acuerdo

Investigadoras de ASSE siguen trancadas y no saldría ninguna

"No podemos caer tan en la chiquita, y si no se ponen de acuerdo, que vaya todo a la Justicia”, sostuvo el diputado de CA, Álvaro Perrone.

No avanzan ninguna de las investigadoras de ASSE.

No avanzan ninguna de las investigadoras de ASSE.
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Como la situación sigue congelada, los blancos pedirán que en el plenario se traten las dos investigadoras de ASSE.

Ponen a votación dos investigadoras

Con este panorama, en el Plenario de Diputados se pondrían a votación las dos investigadoras sobre ASSE: la que propuso el oficialismo para analizar la gestión del gobierno anterior (de 2020 a 2024), presidida por Leonardo Cipriani, y la impulsada por la coalición, que va desde 2015 hasta la actualidad. Apenas el PN anunció que no negociaría más, el diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone avisó que su partido no votará dos investigadoras.

Por lo tanto, la llave estaba en Identidad Soberana, el partido liderado por el diputado Gustavo Salle: con sus dos votos el FA podría alcanzar los 50 que necesita para aprobar la investigadora (la coalición, como tiene 47 diputados, precisa los dos de Identidad Soberana y uno cabildante –o viceversa–).

Pero en las últimas horas Salle dijo que está decidido “a la investigación amplia, o sea, a la que piden los multicolores”, por lo tanto, no va a votar la del FA y sí la de la coalición, porque él busca “una investigación sin exclusiones” y no quiere “vacas sagradas”. “¿Cómo no voy a investigar hasta la actualidad si, por ejemplo, [la ministra de Salud Pública, Cristina] Lustemberg tiene situaciones que se están poniendo de manifiesto, que vale la pena investigar?”, subrayó.

Por lo tanto, en este escenario la llave la pasa a tener CA, que podría impulsar cualquiera de las dos investigadoras con su voto. Según dijo a La Diaria el diputado Perrone, aspira a “la cordura” y a que se reúnan el FA y el PN “y unifiquen” ambas investigadoras; en ese caso CA daría sus votos. “Esto es un tema del FA y el PN, no le carguen a CA mochilas que no son nuestras. Entonces, que se pongan de acuerdo. No podemos caer tan en la chiquita, y si no se ponen de acuerdo, que vaya todo a la Justicia”, sostuvo.

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