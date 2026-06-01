Investigadoras de ASSE siguen trancadas y no saldría ninguna

Por lo tanto, la llave estaba en Identidad Soberana, el partido liderado por el diputado Gustavo Salle: con sus dos votos el FA podría alcanzar los 50 que necesita para aprobar la investigadora (la coalición, como tiene 47 diputados, precisa los dos de Identidad Soberana y uno cabildante –o viceversa–).

Pero en las últimas horas Salle dijo que está decidido “a la investigación amplia, o sea, a la que piden los multicolores”, por lo tanto, no va a votar la del FA y sí la de la coalición, porque él busca “una investigación sin exclusiones” y no quiere “vacas sagradas”. “¿Cómo no voy a investigar hasta la actualidad si, por ejemplo, [la ministra de Salud Pública, Cristina] Lustemberg tiene situaciones que se están poniendo de manifiesto, que vale la pena investigar?”, subrayó.

Por lo tanto, en este escenario la llave la pasa a tener CA, que podría impulsar cualquiera de las dos investigadoras con su voto. Según dijo a La Diaria el diputado Perrone, aspira a “la cordura” y a que se reúnan el FA y el PN “y unifiquen” ambas investigadoras; en ese caso CA daría sus votos. “Esto es un tema del FA y el PN, no le carguen a CA mochilas que no son nuestras. Entonces, que se pongan de acuerdo. No podemos caer tan en la chiquita, y si no se ponen de acuerdo, que vaya todo a la Justicia”, sostuvo.