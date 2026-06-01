Iván Cepeda denuncia irregularidades en la elección y alerta sobre "injerencia extranjera"

Las anomalías denunciadas: Censo y supresión de votos

Cepeda detalló una serie de irregularidades que, según su equipo, alteraron el normal desarrollo del proceso democrático:

Desfase en el censo: Se reportó una inconsistencia de 885.000 personas en el censo electoral, sumado a indicios de votaciones atípicas en un número indeterminado de mesas.

Supresión electoral: El candidato acusó el cambio imprevisto de miles de puestos de votación a escasas horas de abrirse los comicios, una maniobra que impidió el derecho al sufragio de cientos de miles de ciudadanos en zonas de base popular.

Asimetría institucional: El líder del Pacto Histórico denunció una presunta manipulación política del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que vetó su postulación bajo supuestos argumentos jurídicos que no fueron aplicados a otros aspirantes en idéntica situación legal.

"Nuestra demanda de revisión no representa un rechazo a la democracia, sino una exigencia legítima para que las comisiones escrutadoras verifiquen minuciosamente cada sufragio ante las anomalías detectadas", enfatizó el legislador.

Señalamientos de injerencia internacional y violencia

El informe presentado por Cepeda no se limitó al ámbito técnico. El candidato condenó lo que calificó como una "abierta intromisión" de operadores subordinados a la agenda geopolítica de Washington. En tal sentido, señaló la complicidad del expresidente ecuatoriano Lenín Moreno, de las autoridades actuales de ese país bajo la gestión del mandatario Daniel Noboa, y de sectores diplomáticos norteamericanos para desestabilizar la votación progresista en el sur de Colombia.

Asimismo, denunció una campaña ejecutada por la derecha tradicional basada en financiamiento millonario, compra de votos, montajes mediáticos y acciones violentas en grandes urbes como Medellín. Específicamente, Cepeda reportó que un concejal de extrema derecha recorrió Medellín con un bate amenazando a la militancia del Pacto Histórico, una acción que acusó de ser incentivada por el expresidente Álvaro Uribe.

Rumbo al balotaje contra Abelardo de la Espriella

Acompañado por la lideresa indígena Aída Quilcué, Cepeda expresó su profundo agradecimiento al movimiento social, sindicatos y organizaciones populares por el respaldo masivo en las urnas.

De cara a la segunda vuelta electoral, el candidato afirmó que concentrará todos los esfuerzos para congregar las fuerzas necesarias para derrotar a su contendiente, Abelardo de la Espriella, a quien calificó como representante de un «fascismo mafioso». Cepeda alertó que un eventual mandato de De la Espriella "pulverizaría los logros sociales del gobierno actual", eliminando reformas clave como el salario vital, la reforma agraria y la matrícula cero en la educación pública.