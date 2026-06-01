Uruguay arranca junio con neblinas, baja probabilidad de lluvias y paulatino ascenso térmico

El inicio del invierno climatológico se hace sentir en todo el territorio nacional con un escenario caracterizado por la alta humedad, la presencia de neblinas densas y una estabilidad que solo se verá alterada hacia la mitad de la semana. De acuerdo con el análisis cruzado de los reportes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el observatorio brasileño MetSul y las proyecciones de modelos de viento de Windguru, el país experimentará mañanas frías y tardes templadas con un progresivo aumento de las temperaturas máximas.