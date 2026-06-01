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Sociedad neblinas | clima | pronóstico

Pronóstico

Uruguay arranca junio con neblinas, baja probabilidad de lluvias y paulatino ascenso térmico

Inumet, MetSul y Windguru prevén jornadas de densas nieblas matinales, vientos moderados y un leve aumento de temperatura hacia la mitad de semana.

Neblina en Uruguay

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El inicio del invierno climatológico se hace sentir en todo el territorio nacional con un escenario caracterizado por la alta humedad, la presencia de neblinas densas y una estabilidad que solo se verá alterada hacia la mitad de la semana. De acuerdo con el análisis cruzado de los reportes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el observatorio brasileño MetSul y las proyecciones de modelos de viento de Windguru, el país experimentará mañanas frías y tardes templadas con un progresivo aumento de las temperaturas máximas.

El panorama para los próximos días

El territorio nacional amaneció este lunes bajo la influencia de una masa de aire húmeda y fría, registrando temperaturas mínimas que bajaron hasta los 4°C en los departamentos del norte, mientras que en la zona costera y Montevideo promediaron los 9°C.

A continuación, se detalla la evolución esperada para las próximas jornadas:

Martes 2 de junio: Estabilidad y nubosidad variable

  • Inumet prevé una jornada que irá de nubosa a períodos de cubierto. Las neblinas y bancos de niebla volverán a ser protagonistas durante las primeras horas de la mañana, reduciendo la visibilidad en rutas nacionales.

  • Se mantiene una probabilidad muy baja de precipitaciones escasas y aisladas en el sur y este.

  • Temperaturas estimadas:

    • Área Metropolitana y Sur: Mínimas de 7°C a 9°C | Máximas de 15°C a 17°C.

    • Norte y Litoral: Mínimas de 5°C | Máximas que podrían alcanzar los 19°C.

Miércoles 3 y jueves 4 de junio: Ascenso térmico y rotación del viento

  • La mitad de la semana vendrá acompañada de una rotación del viento hacia el cuadrante Noreste y Este. Según los datos dinámicos de Windguru, la intensidad del viento se mantendrá moderada, oscilando entre los 10 y 30 km/h, sin reportes de ráfagas de alerta para la franja costera.

  • Este flujo de aire del noreste propiciará un marcado ascenso de las temperaturas máximas. Para el jueves, el termómetro tocará los 20°C en Montevideo y zonas del centro-sur, mientras que en el noroeste del país se podrían registrar máximas de hasta 22°C, configurando una tarde inusualmente templada para la época.

Tendencia hacia el fin de semana (MetSul e Inumet)

  • MetSul Meteorología destaca que, si bien la primera mitad de la semana estará marcada por la estabilidad debido a un sistema de alta presión, la atmósfera comenzará a desestabilizarse hacia el viernes 5 de junio.

  • Inumet coincide en su pronóstico extendido, asignando una probabilidad de lluvias "media" para el sábado 6 de junio, jornada en la cual se espera el ingreso de un frente frío que provocará un nuevo y marcado descenso de las temperaturas de cara al domingo.

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