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Los números que mueven el deporte mundial: cuánto dinero hay detrás de cada gol

El deporte ya no es solo un espectáculo. Es una industria de proporciones absurdas donde un pase de 90 minutos puede mover más dinero que el presupuesto anual de algunos países. Entender esas cifras no requiere ser economista. Solo hay que saber dónde mirar.

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Una industria que no para de crecer

Las ventas globales de la industria deportiva alcanzaron los 521.000 millones de dólares en 2024 y crecen a una tasa promedio del 8% anual. Para hacerse una idea: eso es más que el PIB de países enteros como Noruega o Austria. Y no, no se trata de una burbuja. Según un informe de la firma Two Circles, 19 de las 20 principales propiedades deportivas del mundo registraron crecimiento de ingresos en 2024.

¿Pero quién se lleva el trozo más grande? La NFL, sin discusión. La liga americana de fútbol americano encabezó la lista con cerca de 14.000 millones de dólares facturados en 2024. Un deporte que apenas existe fuera de Estados Unidos genera más dinero que ligas con audiencias de miles de millones en todo el planeta. Eso sí es un dato que merece un segundo de pausa.

Para quienes siguen el fútbol europeo desde el sofá o desde plataformas donde registrarse implica apostar, como ocurre con 1xbet registrarse, no es casual que las grandes apuestas económicas rodeen precisamente los eventos con más seguidores globales, desde la Premier League hasta la UEFA Champions League. La Premier League generó unos 6.200 millones de dólares en la temporada 2024, mientras que la Bundesliga alemana alcanzó 5.870 millones de euros en ingresos ese mismo año.

Algunos datos que ilustran el peso de las grandes ligas de fútbol europeo en 2024:

  • La Premier League: aproximadamente 6.200 millones de dólares en ingresos totales de temporada.
  • La Bundesliga: cerca de 5.870 millones de euros, con más de 11 millones de espectadores en estadios.
  • La Liga española: 5.049 millones de euros de ingresos totales.

El mercado de fichajes: comprar jugadores como si fueran propiedades

Hablar de los salarios de los deportistas de élite ya genera vértigo. Pero los traspasos de fútbol llevan la conversación a otro nivel completamente. El récord histórico lo sigue teniendo Neymar, traspasado del Barcelona al PSG por 222 millones de euros en agosto de 2017. Una cifra que duplicó de golpe el récord anterior. Nadie la ha superado desde entonces, aunque no faltan los intentos.

El dinero no garantiza nada. Un estudio reciente señala que el 31% de los traspasos en la Premier League se consideran fallidos, con un coste promedio de 25,8 millones de libras por error. Dicho de otra manera: los clubes más ricos del mundo tiran a la basura cantidades millonarias con una regularidad sorprendente.

Y cuando se habla de los jugadores que más han costado a lo largo de su carrera, la lista tiene nombre propio. Neymar acumula 457,7 millones de dólares en tasas de transferencia a lo largo de su carrera, más que cualquier otro futbolista en la historia del deporte. Un solo hombre. Esa cifra podría financiar hospitales durante décadas.

Los salarios que desafían la lógica

El fútbol mueve mucho dinero, pero la NBA lleva los salarios individuales a un terreno diferente. El salario mínimo en la NBA durante la temporada 2024-25 fue de 1.157.153 dólares, mientras que el jugador mejor pagado, Stephen Curry, cobró 55,76 millones de dólares solo en contrato. El mínimo. Más de un millón. Solo por estar en la plantilla.

Cuando se suman contratos publicitarios y patrocinios, los números se disparan más. Estos son los ingresos totales estimados de los tres primeros de la NBA en la temporada 2024-25:

  • Stephen Curry: aproximadamente 155,8 millones de dólares entre salario y patrocinios.
  • LeBron James: alrededor de 133,7 millones de dólares en total.
  • Giannis Antetokounmpo: unos 103,8 millones de dólares sumando todas las fuentes.

Los 15 jugadores mejor pagados de la liga combinaron ingresos por encima de los 1.130 millones de dólares en salarios y patrocinios, un 11% más que el año anterior. Quince personas. Más de mil millones. Juntos. El deporte como máquina de generar riqueza individual no tiene parangón.

Las apuestas: el dinero que nadie ve pero todos mueven

Existe una economía paralela que rodea cada partido, cada gol, cada estadística en tiempo real. El mercado global de apuestas deportivas alcanzó los 100.900 millones de dólares en 2024 y se espera que supere los 187.000 millones para 2030. Europa domina, con casi la mitad del mercado global. No es un sector marginal. Es una industria que ya rivaliza en tamaño con las ligas que alimenta.

Dentro de ese mercado, el fútbol se lleva la mayor parte de las apuestas. Ligas como la Premier League, la UEFA Champions League y la FIFA World Cup concentran el mayor volumen de interés apostante a nivel mundial. No es casualidad que los patrocinios de casas de apuestas estén presentes en las camisetas de decenas de equipos de primera división en toda Europa.

Todo este ecosistema, desde el traspaso récord hasta la apuesta en vivo desde el móvil, funciona porque hay algo detrás que no cambia: la gente quiere ver deporte. Y alrededor de ese deseo, la industria ha construido una arquitectura financiera que ya no tiene vuelta atrás. Cada gol celebrado en un estadio lleno genera ondas que se traducen en contratos, primas, derechos televisivos y millones de transacciones simultáneas en todo el planeta. Es el negocio más apasionante del mundo, aunque no siempre lo parezca desde las gradas.