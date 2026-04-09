Los números que mueven el deporte mundial: cuánto dinero hay detrás de cada gol

Algunos datos que ilustran el peso de las grandes ligas de fútbol europeo en 2024:

La Premier League: aproximadamente 6.200 millones de dólares en ingresos totales de temporada.

La Bundesliga: cerca de 5.870 millones de euros, con más de 11 millones de espectadores en estadios.

La Liga española: 5.049 millones de euros de ingresos totales.

El mercado de fichajes: comprar jugadores como si fueran propiedades

Hablar de los salarios de los deportistas de élite ya genera vértigo. Pero los traspasos de fútbol llevan la conversación a otro nivel completamente. El récord histórico lo sigue teniendo Neymar, traspasado del Barcelona al PSG por 222 millones de euros en agosto de 2017. Una cifra que duplicó de golpe el récord anterior. Nadie la ha superado desde entonces, aunque no faltan los intentos.

El dinero no garantiza nada. Un estudio reciente señala que el 31% de los traspasos en la Premier League se consideran fallidos, con un coste promedio de 25,8 millones de libras por error. Dicho de otra manera: los clubes más ricos del mundo tiran a la basura cantidades millonarias con una regularidad sorprendente.

Y cuando se habla de los jugadores que más han costado a lo largo de su carrera, la lista tiene nombre propio. Neymar acumula 457,7 millones de dólares en tasas de transferencia a lo largo de su carrera, más que cualquier otro futbolista en la historia del deporte. Un solo hombre. Esa cifra podría financiar hospitales durante décadas.

Los salarios que desafían la lógica

El fútbol mueve mucho dinero, pero la NBA lleva los salarios individuales a un terreno diferente. El salario mínimo en la NBA durante la temporada 2024-25 fue de 1.157.153 dólares, mientras que el jugador mejor pagado, Stephen Curry, cobró 55,76 millones de dólares solo en contrato. El mínimo. Más de un millón. Solo por estar en la plantilla.

Cuando se suman contratos publicitarios y patrocinios, los números se disparan más. Estos son los ingresos totales estimados de los tres primeros de la NBA en la temporada 2024-25:

Stephen Curry: aproximadamente 155,8 millones de dólares entre salario y patrocinios.

LeBron James: alrededor de 133,7 millones de dólares en total.

Giannis Antetokounmpo: unos 103,8 millones de dólares sumando todas las fuentes.

Los 15 jugadores mejor pagados de la liga combinaron ingresos por encima de los 1.130 millones de dólares en salarios y patrocinios, un 11% más que el año anterior. Quince personas. Más de mil millones. Juntos. El deporte como máquina de generar riqueza individual no tiene parangón.

Las apuestas: el dinero que nadie ve pero todos mueven

Existe una economía paralela que rodea cada partido, cada gol, cada estadística en tiempo real. El mercado global de apuestas deportivas alcanzó los 100.900 millones de dólares en 2024 y se espera que supere los 187.000 millones para 2030. Europa domina, con casi la mitad del mercado global. No es un sector marginal. Es una industria que ya rivaliza en tamaño con las ligas que alimenta.

Dentro de ese mercado, el fútbol se lleva la mayor parte de las apuestas. Ligas como la Premier League, la UEFA Champions League y la FIFA World Cup concentran el mayor volumen de interés apostante a nivel mundial. No es casualidad que los patrocinios de casas de apuestas estén presentes en las camisetas de decenas de equipos de primera división en toda Europa.

Todo este ecosistema, desde el traspaso récord hasta la apuesta en vivo desde el móvil, funciona porque hay algo detrás que no cambia: la gente quiere ver deporte. Y alrededor de ese deseo, la industria ha construido una arquitectura financiera que ya no tiene vuelta atrás. Cada gol celebrado en un estadio lleno genera ondas que se traducen en contratos, primas, derechos televisivos y millones de transacciones simultáneas en todo el planeta. Es el negocio más apasionante del mundo, aunque no siempre lo parezca desde las gradas.