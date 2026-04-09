Investigan copamiento y asesinato en Treinta y Tres.

Cuando los efectivos llegaron al lugar constataron que los dos hombres presentaban heridas de gravedad, por lo que fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales.

Horas más tarde, sobre las 20:30, se confirmó la muerte del hijo, identificado con las iniciales I.A.C., de 41 años, como consecuencia de las lesiones sufridas.

Investigación en curso

En paralelo, los investigadores avanzaron en la reconstrucción de los movimientos del presunto agresor. Las actuaciones permitieron seguir el recorrido de una moto en la que se habría desplazado el sospechoso.

A partir de esa línea de investigación, la Policía realizó un allanamiento en una vivienda de la ciudad. El procedimiento tuvo resultados considerados positivos para la causa, aunque hasta el momento no se concretaron detenciones.

El caso quedó a cargo de la Policía de Treinta y Tres y de la Fiscalía, que continúan con las actuaciones para determinar con precisión cómo se produjo el ataque e identificar a todos los involucrados.