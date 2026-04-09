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Sociedad copamiento | Treinta y Tres | Investigación

Inseguridad

Investigan copamiento y asesinato en Treinta y Tres

Padre e hijo fueron baleados durante un copamiento en su casa de Treinta y Tres. El hijo, de 41 años, murió horas después. El autor sigue prófugo.

Investigan copamiento y asesinato en Treinta y Tres.

Investigan copamiento y asesinato en Treinta y Tres.

 Gastón Britos / FocoUy
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Un hombre de 41 años murió este miércoles en Treinta y Tres tras ser baleado durante un copamiento y presunto asalto ocurrido en su vivienda, donde también resultó herido su padre. La Policía y la Fiscalía trabajan para esclarecer el caso y dar con el responsable, que permanece prófugo.

El hecho ocurrió sobre las 14:30 en una casa ubicada en Camino Perinetti y ruta 17, al norte de la capital olimareña. De acuerdo con la información policial, las víctimas fueron atacadas en el marco de un presunto robo cometido por personas que ingresaron a la finca.

La alerta fue dada al servicio de emergencias 911 por el propio padre, quien informó que ambos habían sido agredidos durante el episodio.

Cuando los efectivos llegaron al lugar constataron que los dos hombres presentaban heridas de gravedad, por lo que fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales.

Horas más tarde, sobre las 20:30, se confirmó la muerte del hijo, identificado con las iniciales I.A.C., de 41 años, como consecuencia de las lesiones sufridas.

Investigación en curso

En paralelo, los investigadores avanzaron en la reconstrucción de los movimientos del presunto agresor. Las actuaciones permitieron seguir el recorrido de una moto en la que se habría desplazado el sospechoso.

A partir de esa línea de investigación, la Policía realizó un allanamiento en una vivienda de la ciudad. El procedimiento tuvo resultados considerados positivos para la causa, aunque hasta el momento no se concretaron detenciones.

El caso quedó a cargo de la Policía de Treinta y Tres y de la Fiscalía, que continúan con las actuaciones para determinar con precisión cómo se produjo el ataque e identificar a todos los involucrados.

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