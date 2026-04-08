Tumo desembarca en Uruguay: qué es y cómo funcionará este modelo global

Según explicó, el programa no solo apunta a la adquisición de conocimientos técnicos, sino también a que los estudiantes puedan explorar sus intereses, desarrollar habilidades con autonomía y aprender en interacción con otros. Haim subrayó que la experiencia acumulada por Ceibal demuestra que los procesos de innovación más valiosos son aquellos que logran integrar acceso, calidad y sentido en la educación.

Tecnología, inclusión y desarrollo

El proyecto también busca consolidar una visión en la que la tecnología esté al servicio del aprendizaje y la inclusión. En ese sentido, Haim afirmó que esta iniciativa refleja cómo la articulación entre sectores puede generar oportunidades concretas para las nuevas generaciones. El enfoque apunta a ampliar oportunidades y reforzar la idea de que la educación es una herramienta clave para promover la equidad y preparar a los jóvenes para un mundo en constante transformación.

Además, el desembarco de Tumo en Uruguay envía una señal institucional clara: el país apuesta por la innovación educativa y por el desarrollo de políticas de largo plazo que prioricen a las nuevas generaciones. Otro de los ejes centrales del programa es la equidad. La propuesta no se limita a garantizar acceso, sino que busca generar oportunidades transformadoras en las que factores como el origen, los recursos o el género no sean una barrera.

El evento de inauguración contó con la presencia del presidente Yamandú Orsi, junto al prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, y representantes de Tumo a nivel nacional e internacional, además de empresas como Google. Con este primer centro, Uruguay se suma a una red internacional que promueve nuevas formas de aprender, poniendo en el centro a los jóvenes, la creatividad y la tecnología como motores de desarrollo.