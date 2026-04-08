Tumo desembarca en Uruguay: qué es y cómo funcionará este modelo global

Uruguay dio un paso relevante en innovación educativa con la inauguración del primer centro Tumo en el país, un programa global enfocado en el aprendizaje de tecnologías creativas que combina autonomía, práctica y acompañamiento especializado. La iniciativa se implementa a través de una alianza estratégica entre Ceibal, Aeropuertos Uruguay y Corporación América Airports, consolidando un modelo de cooperación entre el sector público y privado con foco en el desarrollo educativo.
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Un modelo innovador de aprendizaje
El centro Tumo propone una experiencia educativa distinta a la tradicional. Está basada en el autoaprendizaje, talleres prácticos y el acompañamiento de tutores y expertos, lo que permite a los estudiantes avanzar a su propio ritmo mientras exploran diferentes disciplinas. A partir del lunes 13 de abril, unos 1.000 jóvenes —seleccionados entre aproximadamente 4.500 postulantes— comenzarán a formar parte del programa. El ingreso será progresivo durante el año, con el objetivo de garantizar un seguimiento personalizado y una formación de calidad.
Las áreas de aprendizaje abarcan animación, producción audiovisual, robótica, cine, música, diseño, desarrollo de videojuegos e inteligencia artificial, disciplinas clave en el actual ecosistema digital. La presidenta de Ceibal, Florencia Haim, destacó que Tumo representa una oportunidad única para los jóvenes, al ofrecer un espacio gratuito, estimulante y de alto nivel.
Según explicó, el programa no solo apunta a la adquisición de conocimientos técnicos, sino también a que los estudiantes puedan explorar sus intereses, desarrollar habilidades con autonomía y aprender en interacción con otros. Haim subrayó que la experiencia acumulada por Ceibal demuestra que los procesos de innovación más valiosos son aquellos que logran integrar acceso, calidad y sentido en la educación.
Tecnología, inclusión y desarrollo
El proyecto también busca consolidar una visión en la que la tecnología esté al servicio del aprendizaje y la inclusión. En ese sentido, Haim afirmó que esta iniciativa refleja cómo la articulación entre sectores puede generar oportunidades concretas para las nuevas generaciones. El enfoque apunta a ampliar oportunidades y reforzar la idea de que la educación es una herramienta clave para promover la equidad y preparar a los jóvenes para un mundo en constante transformación.
Además, el desembarco de Tumo en Uruguay envía una señal institucional clara: el país apuesta por la innovación educativa y por el desarrollo de políticas de largo plazo que prioricen a las nuevas generaciones. Otro de los ejes centrales del programa es la equidad. La propuesta no se limita a garantizar acceso, sino que busca generar oportunidades transformadoras en las que factores como el origen, los recursos o el género no sean una barrera.
El evento de inauguración contó con la presencia del presidente Yamandú Orsi, junto al prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, y representantes de Tumo a nivel nacional e internacional, además de empresas como Google. Con este primer centro, Uruguay se suma a una red internacional que promueve nuevas formas de aprender, poniendo en el centro a los jóvenes, la creatividad y la tecnología como motores de desarrollo.