Caras y Caretas solicitó información sobre envío de ayuda humanitaria a Cuba y esto respondió Cancillería

La iniciativa, impulsada por el periodista Leandro Grille, se realizó para determinar si al Ministerio de Relaciones Exteriores le consta que el Estado uruguayo haya enviado ayuda humanitaria a la República de Cuba desde el 29 de enero del año en curso. Asimismo, en caso de que se haya realizado algún envío, ¿en qué consistió? ¿En qué fechas se realizaron? ¿Cuáles fueron los procedimientos para el envío? ¿Qué organismo intervino en la decisión sobre el contenido o los contenidos de los envíos? En declaraciones públicas, el canciller y la subsecretaria manifestaron que existían dificultades para el envío de ayuda. En ese caso, ¿existe constancia del trámite formal de solicitud de traslado mediante vía aérea o marítima a operadores privados, así como de la eventual denegatoria del envío?