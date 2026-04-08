Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Caras y Caretas | ayuda humanitaria | Cuba

Acceso a la información

Caras y Caretas solicitó información sobre envío de ayuda humanitaria a Cuba y esto respondió Cancillería

Un pedido formal de Caras y Caretas, impulsado por Leandro Grille, intenta aclarar si Uruguay envió asistencia a Cuba. Esto respondió la Cancillería.

Caras y Caretas pidió información sobre envío de ayuda a Cuba.

Caras y Caretas pidió información sobre envío de ayuda a Cuba.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

Con el pedido de acceso a la información pública presentado por Caras y Caretas el 9 de marzo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, intentamos obtener respuestas del gobierno uruguayo respecto al envío de ayuda humanitaria a la Cuba.

La iniciativa, impulsada por el periodista Leandro Grille, se realizó para determinar si al Ministerio de Relaciones Exteriores le consta que el Estado uruguayo haya enviado ayuda humanitaria a la República de Cuba desde el 29 de enero del año en curso. Asimismo, en caso de que se haya realizado algún envío, ¿en qué consistió? ¿En qué fechas se realizaron? ¿Cuáles fueron los procedimientos para el envío? ¿Qué organismo intervino en la decisión sobre el contenido o los contenidos de los envíos? En declaraciones públicas, el canciller y la subsecretaria manifestaron que existían dificultades para el envío de ayuda. En ese caso, ¿existe constancia del trámite formal de solicitud de traslado mediante vía aérea o marítima a operadores privados, así como de la eventual denegatoria del envío?

Según explicó el periodista, en ámbitos públicos se había afirmado que Uruguay había enviado ayuda, algo que él consideraba improbable en ese momento. Posteriormente, surgió información sobre el envío de leche en polvo, aunque sin detalles confirmados.

La respuesta de Cancillería

La respuesta oficial llegó en las últimas horas. El Ministerio, encabezado por el canciller Mario Lubetkin, comunicó que hará uso de la prórroga prevista por la ley para extender el plazo de respuesta.

En la nota enviada a Grille, la Cancillería argumenta que se encuentra “trabajando a fin de relevar la información correspondiente” y que, por ese motivo, se acoge al artículo 15 de la normativa vigente para disponer de 20 días hábiles adicionales a partir del vencimiento original.

Este mecanismo es legal dentro del marco de acceso a la información pública, aunque en la práctica implica una dilación que posterga definiciones sobre un tema sensible. De acuerdo con los plazos establecidos, la respuesta definitiva podría conocerse recién en mayo, siempre que no se solicite una nueva prórroga.

Embed - #26 Legítima Mañana | Presente y futuro de la educación pública.

Temas

Te puede interesar