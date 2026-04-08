Con el pedido de acceso a la información pública presentado por Caras y Caretas el 9 de marzo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, intentamos obtener respuestas del gobierno uruguayo respecto al envío de ayuda humanitaria a la Cuba.
Acceso a la información
Caras y Caretas solicitó información sobre envío de ayuda humanitaria a Cuba y esto respondió Cancillería
Un pedido formal de Caras y Caretas, impulsado por Leandro Grille, intenta aclarar si Uruguay envió asistencia a Cuba. Esto respondió la Cancillería.