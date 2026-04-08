Estas son las 42 medidas del gobierno para el abordaje de la situación de calle

“Es un problema de seguridad, de salud, de vivienda; es un problema social”, afirmó el presidente, quien planteó la necesidad de atender tanto la emergencia como las causas estructurales.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, destacó que por primera vez se articula una estrategia integral con un rumbo definido. Según explicó, el objetivo es pasar de respuestas fragmentadas a políticas coordinadas que apunten a la salida definitiva de la calle.

El plan se organiza en distintas áreas, atención inmediata, acompañamiento, salud, vivienda, trabajo e integración comunitaria.

La estrategia presentada incluye 42 medidas y marca, según el gobierno, un cambio de enfoque, de respuestas fragmentadas hacia una política integral orientada a la salida de la calle.

Plan 365

1- Anualizar la atención en centros de estadía transitoria

2- Atención las 24 horas en centros de estadía transitoria

Diversificación de estrategias de primera atención

3- Vinculación activa con despliegue de duplas itinerantes

4- Traslados e ingresos las 24 horas

5- Equipo Calle y Equipo Móvil las 24 horas

App Calle

6- Centro de Contención y Respuesta Inmediata

7- Centros Comunitarios Puertas Abiertas

8- Acompañamiento de trayectorias

9- Rediseño de acompañamiento técnico

10- Unidad de vinculación y acompañamiento a trayectorias

11- Acompañamiento a embarazadas

12- Mujeres a cargo de niños, niñas y adolescentes

13- Centro para personas migrantes

14- Acompañamiento legal

Prevención: egresos de institucionalización

15- Asignación de cupos al egreso de INR

16- Protocolos para egresos y acompañamiento post-egresos

17- Plan “Libertad segura” de reinserción social

Integración a la red sanitaria

18- Transformación de centros en nodos sanitarios

19- Unidad de Enlace MIDES-ASSE

20- Acceso a salud bucal

Consumo problemático

21- Valoración y derivación inmediata

22- Red de Puertas de Entrada Múltiples

23- Acceso a atención al consumo problemático

24- Duplas itinerantes en uso problemático de drogas

25- Unidad Móvil de Atención (UMA)

Salud mental

26- Salud Mental Comunitaria

27- Atención en centros de inserción comunitaria

28- Soluciones habitacionales con acompañamiento especializado

Vivienda

29- Desarrollo de viviendas colectivas

30- Apoyo a cooperativas de vivienda

31- Soluciones de vivienda con acompañamiento

32- Acceso a viviendas vacías

33- Conglomerado de viviendas

34- Subsidios de alquiler con acompañamiento psicosocial

35- Proyecto piloto “Habitar, convivir, producir”

Trabajo, formación y educación

36- Formación multioficios

37- Convenios con instituciones

38- Uruguay Impulsa y trabajo protegido

39- Centro Multimodal

Integración comunitaria

40- Centros en espacios de desarrollo comunitario

41- Centro comunitario con gestión de riesgo sociosanitario

42- Espacios permanentes de participación