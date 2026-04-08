Estas son las 42 medidas del gobierno para el abordaje de la situación de calle

“Es un problema de seguridad, de salud, de vivienda; es un problema social”, afirmó el presidente, quien planteó la necesidad de atender tanto la emergencia como las causas estructurales.
El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, destacó que por primera vez se articula una estrategia integral con un rumbo definido. Según explicó, el objetivo es pasar de respuestas fragmentadas a políticas coordinadas que apunten a la salida definitiva de la calle.
El plan se organiza en distintas áreas, atención inmediata, acompañamiento, salud, vivienda, trabajo e integración comunitaria.
La estrategia presentada incluye 42 medidas y marca, según el gobierno, un cambio de enfoque, de respuestas fragmentadas hacia una política integral orientada a la salida de la calle.
Plan 365
1- Anualizar la atención en centros de estadía transitoria
2- Atención las 24 horas en centros de estadía transitoria
Diversificación de estrategias de primera atención
3- Vinculación activa con despliegue de duplas itinerantes
4- Traslados e ingresos las 24 horas
5- Equipo Calle y Equipo Móvil las 24 horas
App Calle
6- Centro de Contención y Respuesta Inmediata
7- Centros Comunitarios Puertas Abiertas
8- Acompañamiento de trayectorias
9- Rediseño de acompañamiento técnico
10- Unidad de vinculación y acompañamiento a trayectorias
11- Acompañamiento a embarazadas
12- Mujeres a cargo de niños, niñas y adolescentes
13- Centro para personas migrantes
14- Acompañamiento legal
Prevención: egresos de institucionalización
15- Asignación de cupos al egreso de INR
16- Protocolos para egresos y acompañamiento post-egresos
17- Plan “Libertad segura” de reinserción social
Integración a la red sanitaria
18- Transformación de centros en nodos sanitarios
19- Unidad de Enlace MIDES-ASSE
20- Acceso a salud bucal
Consumo problemático
21- Valoración y derivación inmediata
22- Red de Puertas de Entrada Múltiples
23- Acceso a atención al consumo problemático
24- Duplas itinerantes en uso problemático de drogas
25- Unidad Móvil de Atención (UMA)
Salud mental
26- Salud Mental Comunitaria
27- Atención en centros de inserción comunitaria
28- Soluciones habitacionales con acompañamiento especializado
Vivienda
29- Desarrollo de viviendas colectivas
30- Apoyo a cooperativas de vivienda
31- Soluciones de vivienda con acompañamiento
32- Acceso a viviendas vacías
33- Conglomerado de viviendas
34- Subsidios de alquiler con acompañamiento psicosocial
35- Proyecto piloto “Habitar, convivir, producir”
Trabajo, formación y educación
36- Formación multioficios
37- Convenios con instituciones
38- Uruguay Impulsa y trabajo protegido
39- Centro Multimodal
Integración comunitaria
40- Centros en espacios de desarrollo comunitario
41- Centro comunitario con gestión de riesgo sociosanitario
42- Espacios permanentes de participación
La calle no es lugar para vivir - Primera Estrategia Nacional