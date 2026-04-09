España reabrirá embajada en Irán y refuerza solución diplomática al conflicto en Medio Oriente

En un movimiento estratégico alineado con la reciente tregua entre Washington y Teherán, el gobierno de España anunció la reapertura de su Embajada en Irán. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó que la misión diplomática reanudará sus funciones con el objetivo de respaldar activamente la tregua de dos semanas alcanzada entre las potencias.
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El regreso de la diplomacia española
La actividad diplomática había sido suspendida el pasado 7 de marzo, cuando Madrid decidió retirar a su personal para garantizar su seguridad ante el deterioro de la situación interna y regional en Irán. Tras casi 40 días de interrupción, el embajador Antonio Sánchez-Benedito Gaspar recibió la orden de retornar a Teherán.
"He dado instrucciones al embajador para que regrese y que nos sumemos desde todos los vectores que podamos a ese esfuerzo por la paz", declaró Albares, subrayando que la presencia en la capital persa es vital para la mediación en el conflicto.
El contexto: La tregua de los 10 puntos
La reapertura española ocurre en un momento bisagra para la estabilidad de Oriente Medio. Luego de intensos enfrentamientos, Irán ha puesto sobre la mesa de Estados Unidos una propuesta de alto el fuego que consta de 10 puntos clave, entre los que destacan:
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Garantías de no agresión y reconocimiento del derecho al enriquecimiento de uranio.
Control sobre el Estrecho de Ormuz, un punto neurálgico para el comercio petrolero mundial.
Levantamiento de sanciones económicas y compensaciones financieras.
Retirada de tropas estadounidenses de zonas de influencia directa.
Análisis de la jugada de Madrid
Con esta decisión, España busca posicionarse como un interlocutor válido dentro de la Unión Europea para monitorear el cumplimiento de la tregua. La participación española desde la capital iraní se suma a la presión internacional para que los acuerdos de corto plazo se transformen en una estabilidad duradera que evite una escalada mayor en la región.