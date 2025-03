Lula invitó a participar en la cumbre de los BRICS en Brasil a México, Uruguay y Colombia

"Es importante que en esta cumbre de los BRICS fortalezcamos de verdad dos cosas fundamentales. Fortalezcamos el multilateralismo y fortalezcamos el libre comercio. Porque si no hay libertad de comercio, no hay multilateralismo, no hay democracia", manifestó. Por último, propuso "hacer un documento serio, sobre la necesidad de respetar el multilateralismo y respetar el libre comercio" en la próxima cumbre del grupo a realizarse en Río de Janeiro, en el mes de julio.El presidente brasileño habló ante periodistas en Montevideo, donde participó en la ceremonia de asunción de Yamandú Orsi como nuevo presidente de Uruguay.