Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Club Atlético Peñarol | Olivera | rival

Prohibido perder

Peñarol con cambios en el once inicial, juega una "final" ante Platense

Maximiliano Olivera, Lucas Ferreira y Diego Laxalt serán titulares en el mirasol. El equipo de Aguirre se juega su última carta en Vicente López.

Peñarol visita a Plantense en partido decisivo.

Peñarol visita a Plantense en partido decisivo.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Peñarol jugará este jueves una final desde la hora 19 ante Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López por la cuarta fecha del grupo E de la Copa Libertadores, buscando un triunfo que impulse sus chances de llegar a los octavos de final.

Los carboneros llegan a este partido en una racha muy adversa, sumando siete cotejos al hilo sin ganar, siendo el último triunfo el 4 de abril pasado ante Progreso por el Torneo Apertura. En el plano internacional, tiene un punto por su empate con Independiente Santa Fe de visitante, porque luego cayó con Platense de local y con Corinthians de visitante.

Una derrota esta noche lo deja sin posibilidades de avanzar de ronda, por lo que debe buscar un triunfo sí o sí. Pero no será tarea sencilla, sobre todo porque Diego Aguirre no podrá contar con todo su potencial para armar el once.

Eduardo Darias, Luis Angulo y Franco González no viajaron por sendas molestias, pero la Fiera recuperó a Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera. Otro que se mete en el once es Diego Laxalt, pero en una posición más ofensiva.

De esta forma, el probable mirasol sería con Washington Aguerre; Franco Escobar, Lucas Ferreira, Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Nicolás Fernández, Jesús Trindade; Leandro Umpierrez, Matias Arezo y Diego Laxalt.

El Rival

A diferencia de su campaña continental, Platense tuvo un flojo desempeño en el Apertura argentino y no se metió en los playoffs, por lo que apuesta fuerte a la Libertadores en este tramo de la temporada.

Si el equipo dirigido por Walter Zunino consigue una victoria, sellará su clasificación a la próxima instancia.

El Calamar iría con Matías Borgogno; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Mateo Mendía, Agustín Lagos; Iván Gómez, Pablo Ferreira, Guido Mainero, Nicolás Retamar, Franco Zapiola; y Tomás Nasif.

El partido será arbitrado por el paraguayo Juan Benítez, acompañado de sus compatriotas Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar. El cuarto será Blas Romero, mientras que en el VAR estarán Ulises Mereles y Luis Onieva.

Temas

Te puede interesar