Peñarol con cambios en el once inicial, juega una "final" ante Platense

Una derrota esta noche lo deja sin posibilidades de avanzar de ronda, por lo que debe buscar un triunfo sí o sí. Pero no será tarea sencilla, sobre todo porque Diego Aguirre no podrá contar con todo su potencial para armar el once.

Eduardo Darias, Luis Angulo y Franco González no viajaron por sendas molestias, pero la Fiera recuperó a Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera. Otro que se mete en el once es Diego Laxalt, pero en una posición más ofensiva.

De esta forma, el probable mirasol sería con Washington Aguerre; Franco Escobar, Lucas Ferreira, Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Nicolás Fernández, Jesús Trindade; Leandro Umpierrez, Matias Arezo y Diego Laxalt.

El Rival

A diferencia de su campaña continental, Platense tuvo un flojo desempeño en el Apertura argentino y no se metió en los playoffs, por lo que apuesta fuerte a la Libertadores en este tramo de la temporada.

Si el equipo dirigido por Walter Zunino consigue una victoria, sellará su clasificación a la próxima instancia.

El Calamar iría con Matías Borgogno; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Mateo Mendía, Agustín Lagos; Iván Gómez, Pablo Ferreira, Guido Mainero, Nicolás Retamar, Franco Zapiola; y Tomás Nasif.

El partido será arbitrado por el paraguayo Juan Benítez, acompañado de sus compatriotas Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar. El cuarto será Blas Romero, mientras que en el VAR estarán Ulises Mereles y Luis Onieva.