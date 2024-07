Lula pide que se publiquen las actas en Venezuela para reconocer resultado electoral

"Es normal que haya una pelea. ¿Cómo se resuelve una pelea? Presenta el acta", dijo Lula, añadiendo que la oposición, si duda de su veracidad, puede recurrir a la Justicia.

"Y habrá una decisión (de la Justicia) y la tendremos que acatar; estoy convencido de que es un proceso normal, tranquilo", afirmó el líder brasileño.

Hasta ahora, el Gobierno de Brasil no reconoció oficialmente la victoria de Maduro y el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió que se publiquen las actas para dar legitimidad al resultado electoral.

No obstante, el Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), al que pertenece Lula, publicó un comunicado firmado por la ejecutiva de la formación contrariando la cautela del Gobierno y reconociendo la victoria del chavismo, algo que está siendo bastante criticado pero que el presidente no considera problemático.

"No hay nada grave, no hay nada asustador; veo a la prensa brasileña tratando el tema como si fuese la Tercera Guerra Mundial, no hay nada de anormal, hubo unas elecciones con una persona que dijo que tiene el 51 por ciento y una persona que dijo que tuvo el 40 y poco por ciento; uno está de acuerdo, el otro no, entra en la Justicia y que se haga justicia", defendió Lula.

Más temprano el martes, Lula habló por teléfono con el presidente de EEUU, Joe Biden, sobre la situación en Venezuela, pero de momento no han trascendido informaciones oficiales sobre el contenido de esa conversación.

En las elecciones del domingo, el presidente, Nicolás Maduro, de la coalición Gran Polo Patriótico (izquierda), obtuvo el 51, 2 por ciento de los votos, contra el 44,2 por ciento logrados por el opositor Edmundo González, de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD, centro), informó el CNE.

La PUD desconoció los resultados y anunció como "presidente electo" a González.

Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, la República Dominicana y Uruguay, entre otros países, se negaron a reconocer la reelección de Maduro, lo que ya provocó por parte de Caracas el anuncio del retiro inmediato de personal diplomático.

Además de Brasil, países como España insistieron en la verificación de los resultados electorales "mesa por mesa".

Desde el lunes se registran en varias partes de Venezuela acciones callejeras en rechazo a los resultados de las elecciones del domingo, las cuales el Gobierno calificó de "actos terroristas" y de sabotaje promovidos por la "extrema derecha".

El martes, seguidores del Gobierno también se manifestaron en Caracas y otras ciudades del país a favor del Gobierno.