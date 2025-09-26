El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, intervino por videoconferencia en la Asamblea General de la ONU, luego de que Estados Unidos negara la visa a su delegación. “Lo que ocurre en la Franja de Gaza será recordado como uno de los capítulos más trágicos del siglo XXI”, afirmó, acusando a Israel de perpetrar un genocidio contra dos millones de palestinos que —sostuvo— están al borde de morir de hambre.
Palestina no se rendirá
Mahmud Abbas: "No nos iremos de nuestra tierra, no van a quebrantar nuestra voluntad de vivir"
