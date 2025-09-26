Hacete socio para acceder a este contenido

Palestina no se rendirá

Mahmud Abbas: "No nos iremos de nuestra tierra, no van a quebrantar nuestra voluntad de vivir"

Mahmud Abbas, presidente palestino, intervino por videoconferencia en la ONU, ya que Estados Unidos negó la visa a la delegación y denunció el genocidio.

Mahmud Abbás se dirige a la 80.ª sesión de la Asamblea General de la ONU, el 25 de septiembre de 2025.

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, intervino por videoconferencia en la Asamblea General de la ONU, luego de que Estados Unidos negara la visa a su delegación. “Lo que ocurre en la Franja de Gaza será recordado como uno de los capítulos más trágicos del siglo XXI”, afirmó, acusando a Israel de perpetrar un genocidio contra dos millones de palestinos que —sostuvo— están al borde de morir de hambre.

Asentamientos ilegales en Cisjordania

Abbas condenó los asentamientos ilegales impulsados por el gobierno de Benjamin Netanyahu en Cisjordania y denunció el uso del hambre como arma de guerra, al tiempo que exigió poner fin a los ataques de colonos contra comunidades palestinas. Si bien rechazó los atentados cometidos por Hamas el 7 de octubre de 2023, remarcó que esos actos “no representan al pueblo palestino ni su lucha” y sostuvo que en el futuro Estado palestino ese movimiento armado “no tendrá espacio”.

El mandatario palestino recordó que la ONU aprobó más de un millar de resoluciones sobre el conflicto sin que ninguna se tradujera en hechos concretos. “Reconocimos a Israel, construimos instituciones para convivir en paz, pero Israel no respetó los acuerdos y trabajó sistemáticamente para destruirlos”, señaló.

Reiteró que las fuerzas de ocupación deben retirarse de Gaza y propuso la creación de un comité administrativo temporal con respaldo internacional y árabe, seguido de elecciones y una nueva Constitución. “Queremos un Estado democrático moderno que se rija por el derecho internacional”, subrayó.

No nos iremos

Abbas reafirmó la resistencia de su pueblo: “No vamos a irnos de nuestra tierra. No van a quebrantar nuestra voluntad de vivir y sobrevivir”. Su postura fue criticada por Hamas, que lo acusó de “sumiso”, y también por Israel, cuyo canciller Gideon Saar aseguró que el líder palestino “dice palabras bonitas a Occidente mientras alienta el terrorismo”.

En paralelo, la sociedad civil internacional intenta abrir grietas en el bloqueo. La Global Sumud Flotilla, integrada por 51 embarcaciones cargadas con ayuda humanitaria, navega hacia Gaza pese a las amenazas de ataque. Activistas como Yasemin Acar advirtieron sobre los riesgos, pero mantienen firme la misión.

España e Italia ya enviaron barcos militares para escoltar la flotilla, mientras Francia y Portugal presionan a sus gobiernos para sumarse. Israel, por su parte, vigila de cerca el avance y asegura estar listo para responder por mar, aire o tierra.

