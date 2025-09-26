Mahmud Abbas: "No nos iremos de nuestra tierra, no van a quebrantar nuestra voluntad de vivir"

Reiteró que las fuerzas de ocupación deben retirarse de Gaza y propuso la creación de un comité administrativo temporal con respaldo internacional y árabe, seguido de elecciones y una nueva Constitución. “Queremos un Estado democrático moderno que se rija por el derecho internacional”, subrayó.

No nos iremos

Abbas reafirmó la resistencia de su pueblo: “No vamos a irnos de nuestra tierra. No van a quebrantar nuestra voluntad de vivir y sobrevivir”. Su postura fue criticada por Hamas, que lo acusó de “sumiso”, y también por Israel, cuyo canciller Gideon Saar aseguró que el líder palestino “dice palabras bonitas a Occidente mientras alienta el terrorismo”.

En paralelo, la sociedad civil internacional intenta abrir grietas en el bloqueo. La Global Sumud Flotilla, integrada por 51 embarcaciones cargadas con ayuda humanitaria, navega hacia Gaza pese a las amenazas de ataque. Activistas como Yasemin Acar advirtieron sobre los riesgos, pero mantienen firme la misión.

España e Italia ya enviaron barcos militares para escoltar la flotilla, mientras Francia y Portugal presionan a sus gobiernos para sumarse. Israel, por su parte, vigila de cerca el avance y asegura estar listo para responder por mar, aire o tierra.