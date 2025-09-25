Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Peñarol | pliego |

Tensión de la AUF

Vicepresidente de Peñarol a delegado de Boston River: "Usted es un dictador"

Eduardo Zaidensztat y Fernando Riva se enfrentaron por la limitación en el uso de la palabra durante la votación del pliego de condiciones presentado por AUF.

Fuerte cruce entre vicepresidente de Peñarol y delegado de Boston River.

 Foto: @auftv_oficial
La tensión en la Asociación Uruguaya de Fútbol es muy alta y en el comienzo de la sesión, además de las posturas favorables y opuestas al pliego, se produjeron fuertes cruces. Uno de ellos fue entre el vicepresidente de Peñarol y el delegado de Boston River.

El comienzo del cruce se produjo cuando Eduardo Zaidensztat, vicepresidente de Peñarol, mostró su "sorpresa" porque durante el armado del pliego de condiciones, "nunca vinieron los representantes de la consultara" para reunirse con los clubes.

Ante esto, la mayoría de los presentes sostuvieron que habían existido dos reuniones en nuestro país y pidieron que los integrantes de alguna de las comisiones aclarara el asunto.

Ante la pregunta del presidente de la Mesa Ejecutiva, si le concedía la palabra al delegado de Boston River para aclara el asunto, la respuesta fue contundente. "No, porque ese delegado fue el que limitó la libertad de expresión y pidió que se corte la lista. Él es un dictador y a un dictador no le doy la palabra", disparó Zaidensztat.

La respuesta del delegado de Boston River

El delegado de Boston River, Fernando Riva, pidió que se sacara la palabra "dictador" de las actas, y aclaró que su moción de orden fue para "poder simplificar, pasar a votar y que todos tengan derecho a hablar". Agregó que una vez realizada la votación, si el presidente permite que la sesión se extienda para que se argumenten los votos en mayor detalle, "aquí estaremos".

En cuánto a que Peñarol no pudo reunirse con los integrantes de la consultora, Rivas dijo que le "llama la atención" que el vicepresidente "no estuviera en conocimiento" de que el dirigente carbonero, Guillermo Varela "estuvo en la comisión comercial y participó en dos reuniones con la gente de la consultoría".

