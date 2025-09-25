Vicepresidente de Peñarol a delegado de Boston River: "Usted es un dictador"

Ante la pregunta del presidente de la Mesa Ejecutiva, si le concedía la palabra al delegado de Boston River para aclara el asunto, la respuesta fue contundente. "No, porque ese delegado fue el que limitó la libertad de expresión y pidió que se corte la lista. Él es un dictador y a un dictador no le doy la palabra", disparó Zaidensztat.

La respuesta del delegado de Boston River

El delegado de Boston River, Fernando Riva, pidió que se sacara la palabra "dictador" de las actas, y aclaró que su moción de orden fue para "poder simplificar, pasar a votar y que todos tengan derecho a hablar". Agregó que una vez realizada la votación, si el presidente permite que la sesión se extienda para que se argumenten los votos en mayor detalle, "aquí estaremos".

En cuánto a que Peñarol no pudo reunirse con los integrantes de la consultora, Rivas dijo que le "llama la atención" que el vicepresidente "no estuviera en conocimiento" de que el dirigente carbonero, Guillermo Varela "estuvo en la comisión comercial y participó en dos reuniones con la gente de la consultoría".